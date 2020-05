Ook restaurant ’t Raadhuis in Goudriaan weer open vanaf 1 juni

GOUDRIAAN • Restaurant ’t Raadhuis in Goudriaan heropent de deuren op maandag 1 juni. De horecagelegenheid zal voortaan altijd op maandagen open zijn.

Eigenaar Björn Boom: “We zijn vanaf 1 juni zeven dagen per week open. Ook hebben we een nieuwe bier- en menukaart. We kijken ernaar uit onze gasten weer te kunnen ontvangen.”

Terras én restaurant

Het Kontakt van donderdag 28 mei (de papieren krant) vermeldt abusievelijk dat het restaurant op 1 juli weer open gaat. Dat moet dus maandag 1 juni zijn. Dan kunnen mensen ook weer op het terras terecht, zoals in de krant correct werd vermeld.

Vergroot terras

Eerder vertelde Boom al blij te zijn met het vorig jaar vergrote terras, waardoor het makkelijker is om de 1,5 meter afstand in acht te nemen. Over het restaurant vertelde hij: “We gaan werken met shifts, een vroege en late, waardoor we twee bezettingen op een avond kunnen hebben.”

Voor meer informatie: http://raadhuis-etendrinken.nl/