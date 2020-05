Nationale Balkon Beweegdag komt naar Molenlanden

MOLENLANDEN • Tijdens de Nationale Balkon Beweegdag zorgt het Nationaal Ouderenfonds voor extra beweging. Ook in de gemeente Molenlanden. Samen met de beweegcoaches van GIGA Molenlanden kunnen senioren van De Zes Molens in Hoornaar en van Amandelzicht in Graafzicht in Bleskensgraaf vanaf hun balkon meedoen met het sportieve evenement op vrijdag 29 mei.

Het Balkon Bewegen is tijdens de coronatijd ontstaan. “Al verschillende keren zorgden we voor beweging bij de senioren in de gemeente Molenlanden, uiteraard op gepaste afstand. Het is voor hen erg belangrijk om in beweging te blijven en hun weerstand op peil te houden. Maar daarnaast is het natuurlijk ook vooral erg leuk. Ouderen kijken echt uit naar de beweegmomenten. Daarom lieten we een initiatief als deze natuurlijk niet aan ons voorbij gaan”, aldus beweegcoach Stan.

“We zitten nu natuurlijk veel binnen en krijgen nauwelijks bezoek”, aldus een van de senioren. “Normaal gesproken maak ik een rondje hier in de buurt of maak ik een praatje met de buren. Dat zit er nu niet in. Als we allemaal tegelijkertijd op het balkon staan, kunnen we elkaar toch even zien. En zwaaien we even naar elkaar. Hartstikke gezellig!”

Stan: “We zetten de ouderen op hun balkon in het zonnetje. Natuurlijk kunnen mensen vanuit de (binnen)tuin of galerij ook meedoen.”

Meer weten over GIGA Molenlanden? Neem een kijkje op www.gigamolenlanden.nl.