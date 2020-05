Glasvezel Molenwaard gaat in zee met KPN en Digitale Stad

MOLENLANDEN • Stichting Glasvezel Molenwaard heeft in KPN en Digitale Stad de partners gevonden die het glasvezelnetwerk in de voormalige gemeente Molenwaard gaan realiseren.

Met KPN als partij zal het netwerk volgens de stichting beschikken over de nieuwste technieken en zal het mogelijk zijn om uit meerdere providers te kiezen. Joost Steltenpool, bij KPN verantwoordelijk voor het vaste netwerk: “KPN is blij met de samenwerking met de Stichting Glasvezel Molenwaard en Digitale Stad in het buitengebied van de voormalige gemeente Molenwaard. Deze samenwerking gecombineerd met de vorige week aangekondigde overname van het netwerk in de voormalige gemeente Giessenlanden, maakt dat de hele gemeente Molenlanden de beschikking krijgt over een glasvezelnetwerk waarover KPN haar diensten levert.”

KPN heeft de ambitie om tot het einde van 2021 één miljoen glasvezelaansluitingen aan het netwerk toe te voegen. Dat doet KPN door zelf op grote schaal glasvezelnetwerken aan te leggen en samen te werken met partijen die ook willen aanleggen.

Het bestuur van Stichting Glasvezel Molenwaard laat in aanvulling op de eerdere berichtgeving van twee weken weten: “Met deze samenwerking met KPN en Digitale Stad is het mogelijk het glasvezelnetwerk optimaal aan te leggen en biedt dit de mogelijkheid voor de inwoners van het voormalige Molenwaard alle 5300 adressen aan te laten sluiten bij het providernetwerk van KPN.”