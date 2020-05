Nieuwe dienstregeling Qbuzz per 2 juni

REGIO • Vanaf 2 juni 2020 gaat Qbuzz weer vaker rijden. “We verhogen de capaciteit zodat mensen met een vitaal beroep of mensen die om een andere reden genoodzaakt zijn om te reizen, het OV kunnen blijven gebruiken”, meldt Qbuzz.

“We verzorgen een zo compleet mogelijke dienstverlening, binnen de beperkingen die de maatregelen rondom de coronacrisis met zich meebrengen. Hierbij hanteren wij enkele maatregelen in de bus en trein om verantwoord reizen mogelijk te maken”, vervolgt Qbuzz.

De oproep blijft om zoveel mogelijk thuis te werken en drukte te mijden. Reis dus alleen als dat echt nodig is.

Vanaf 2 juni rijdt Qbuzz dus met een nieuwe dienstregeling. Het vervoersbedrijf adviseert elke reis vooraf te plannen in de online reisplanner of de gewijzigde tijden in de online dienstregeling te bekijken. De Buurtbuslijnen 701, 702, 704, 705, 706, 707 en 717 rijden nog niet, evenals de nachtlijnen.

Voor de MerwedeLingelijn volgt Qbuzz het landelijk protocol en worden er per 1 juni (tijdelijk) geen fietsen toegestaan in de trein. De belangrijkste overweging hierbij is, dat fietsen de 1,5 meter afstand bemoeilijkt op stations en perrons, maar ook bij het in- en uitstappen en in de trein zelf. Uiteraard is een (aangepaste) fiets die dient als hulpmiddel wel toegestaan. Voor reizigers met noodzakelijke reizen zijn er alternatieven, zoals het huren van een OV-fiets of het meenemen van een vouwfiets.

Verder is het dragen van een mondkapje verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar die vanaf 1 juni met de bus of de trein reist.

Meer informatie: www.qbuzz.nl/dmg/coronavirus.