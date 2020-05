SGP Molenlanden benadrukt zondagrust in molengebied

MOLENLANDEN • De SGP heeft in de gemeenteraad van Molenlanden de gewenste zondagsrust in het Kinderdijkse molengebied nog maar eens benadrukt. Geen verrassing, na een pleidooi vorige week door de SGP in de raad van buurgemeente Alblasserdam.

Het Uitvoeringsprogramma Toekomst Kinderdijk was dinsdagavond in Molenlanden in principe een hamerstuk, maar werd op verzoek van de SGP onthamerd. Enigszins omfloerst pleitte Piet de Gruijter 'voor de intentie om in lijn te blijven met Alblasserdam'. Hij vroeg het college 'de bezoekerstromen in kaart te brengen, ook ten aanzien van de zondagsrust'. En voor de goede verstaander was dat laatste het kardinale punt.

In Alblasserdam kwam het verwijt van de SGP, met bijval van de ChristenUnie, dat wethouder Kraijo te weinig heeft bereikt voor de zondagrust. In Kinderdijk zijn de bezoekmolens en de gemalen op zondag gesloten. Het molengebied zelf is wel gewoon toegankelijk. In de afspraken die de samenwerkende partners in het molengebied hebben gemaakt, is ook vastgelegd dat er aandacht zal zijn voor de zondagsrust.

Identiteit

In die lijn antwoordde ook verantwoordelijk wethouder Arco Bikker. "De zondagsrust hoort bij de identiteit van het gebied. Dat nemen we mee in de verdere invulling, zoals ik dat al eerder heb toegezegd. We hoeven deze discussie niet elke keer te voeren."

"We kunnen er nog dagen over spreken, maar het staat er al in", stelde ook Jonette Korevaar (CDA). En Paul Verschoor: "De zondagrust hoeft niet steeds benoemd te worden."

Daar keek De Gruijter genuanceerder tegenaan: "Het leeft niet alleen in Alblasserdam, ook in Molenlanden. We moeten het niet alleen bij een verhaal laten, maar het wezenlijk en concreet benoemen. De zondag is een andere dag dan alle andere dagen van de week. Daar willen wij aandacht voor."

Niet het enige deel

De gemeenteraad ging overigens unaniem akkoord met het Kinderdijkse raadsvoorstel. Harry Stam (CU) en Jonette Korevaar (CDA): "We blijven in lijn met wat Alblasserdam doet, maar doen niet altijd precies hetzelfde." Eerder in de discussie zei Stam: "De zondagrust is een belangrijk deel van het verhaal, maar niet het enige deel."