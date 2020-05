Stagiair Anouck in het zonnetje op Dag van de Stagiair

MEERKERK • Vakbond CNV heeft op dinsdag 26 mei, op de landelijke Dag van de Stagiair, twee vakmensen in opleiding in het zonnetje, waaronder kapster Anouck Zaal in Meerkerk.

Zij is verrast met een bezoekje van het CNV en een leuke attentie om te laten zien hoe belangrijk stagiairs én stagebedrijven zijn, laat Semih Eski, voorzitter van CNV Jongeren, weten. Anouck behoort volgens Semih tot de gelukkigen. Veel stagiairs zijn door de coronacrisis in de problemen gekomen en hebben hun stage moeten beëindigen. Of kunnen gewoon op dit moment simpelweg geen stageplek vinden. Semih: “We doen vandaag een oproep aan stagebedrijven en opleidingen om elkaar op te zoeken en studenten meer perspectief te bieden.”

De 19-jarige Anouck Zaal doet een opleiding aan het Beauty College in Utrecht. Ze zit in het derde leerjaar en doet dit jaar eindexamen. Vanwege de coronacrisis moest ze haar stage bij kapsalon HaarIdee in Meerkerk plotseling onderbreken. Er zat helaas niets anders op, want alle kappers gingen dicht. Nu de maatregelen zijn versoepeld en de kappers weer open zijn, mocht Anouck gelukkig weer terugkomen op haar stageplek.

Via het onlangs geopende Meldpunt Stageproblemen komen dagelijks nieuwe meldingen binnen van stagiairs die met de handen in het haar zitten, zegt Rick Pellis van Probeer de Bond (een initiatief van CNV Vakmensen, gericht op jongeren). “Veel meldingen komen van studenten die opeens met hun stage moesten stoppen en nu studievertraging oplopen. Het is misschien begrijpelijk, want als het bedrijf stilligt en er geen werk is, heeft een stage ook geen zin. Maar zuur is het wel, als je net een leuke stageplek had. Daarom zijn we zo blij met verhalen zoals die van Anouck, die weer terug kon komen op haar stage.”

Veel andere meldingen gaan over de moeite die het kost om nu in corona-tijd een stageplek te vinden. Pellis: “Het is enorm frustrerend om keer op keer een afwijzing te krijgen. Veel studenten twijfelen of het nog wel gaat lukken met die stage. We maken ons daar als CNV grote zorgen over. We zien ook wel dat veel bedrijven in de problemen zitten en misschien wel wat anders aan hun hoofd hebben dan stageplekken regelen. Toch hopen we dat bedrijven en opleidingen zich extra inzetten om te kijken wat er nog wel mogelijk is. Onze studenten zijn ook voor stagebedrijven van grote waarde, ze brengen vaak creativiteit en vernieuwing met zich mee. Dus stagebedrijven, laat zien dat studenten welkom zijn en geef onze vakmensen van de toekomst een kans, óók in deze moeilijke coronatijd!”