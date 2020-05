Aandeelhouders drinkwaterbedrijf Oasen keuren jaarverslag 2019 goed

REGIO • De aandeelhouders van drinkwaterbedrijf Oasen keurden op dinsdag 26 mei het jaarverslag over 2019 goed. Om te voldoen aan de maatregelen van de overheid rondom het coronavirus, vond de aandeelhoudersvergadering online plaats.

Kenmerkend aan het afgelopen jaar was, net als in het voorgaande jaar, de warme en droge zomer. Oasen kon in deze periode de vraag naar drinkwater zonder problemen aan; er traden geen verstoringen in de drinkwatervoorziening op. Wel blijft het bedrijf benadrukken dat het van belang is om met verstand de kraan te gebruiken: geniet van het drinkwater, maar verspil het niet. In totaal leverde Oasen afgelopen jaar 46,6 miljard liter drinkwater aan haar klanten.

Oasen investeert ook de komende jaren veel in het verder verbeteren van haar productieprocessen en infrastructuur, om zo te zorgen dat haar klanten altijd onberispelijk drinkwater uit de kraan blijven krijgen. Zo is Oasen druk bezig met de aanbesteding voor het vernieuwen van twee productielocaties, in Kamerik en Nieuw-Lekkerland. Het bedrijf zorgt er zo voor dat het voorbereid is op onder andere toekomstige klimaatveranderingen en verzilting van haar westelijk gelegen waterwinningen.

Het volledige jaarverslag is te lezen op www.oasen.nl.