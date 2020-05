Coronacrisis heeft Molenlanden al 50.000 euro gekost

MOLENLANDEN • De coronacrisis heeft de gemeente Molenlanden tot nu tot ongeveer 50.000 euro gekost.

Dat zijn de directe kosten die de gemeente kwijt is geweest in de afgelopen maanden. “Daarnaast rekenen we op minder legesinkomsten, zijn er afspraken gemaakt met diverse zorgaanbieders/-vervoerders om zonder tegenprestatie maximaal 80% van de kosten door te betalen en hebben we een Noodfonds voor lokale bedrijven en instelling opgericht”, voegt de gemeente toe.

De kosten van 50.000 euro werden gemaakt voor de uitvoering van maatregelen uit de noodverordeningen, zoals bijvoorbeeld het schilderen van 1,5 meter logo’s op wegen, het aanbrengen van plexiglas op de servicepunten, het frequenter schoonmaken van diverse locaties, enzovoorts. “Daarnaast maken we kosten voor diverse ‘hart onder de riem’-acties om onze waardering te tonen voor de gigantische inzet van onze inwoners en ondernemers.”

Deze kosten betaalt de gemeente vanuit de gemeentelijke exploitatiebegroting 2020. De kosten van het Noodfonds voor bedrijven en instellingen komen ten laste van de Algemene Reserves. Hiervoor heeft de gemeente 3 miljoen euro opzij gezet.

De gemeente Molenlanden heeft tot nu toe nog geen beroep gedaan op de landelijke overheid. “We volgen op dit punt de overleggen die de VNG namens alle gemeenten voert. Belangrijk daarbij is de ontwikkeling van de rijksuitkering uit het gemeentefonds. Hierover komt binnenkort meer duidelijkheid.”

Naast de genoemde kosten verwacht de gemeente, uitgaande van de huidige stand van informatie, niet veel nieuwe kosten meer. Maar als de economische crisis doorzet, dan kan dit leiden tot meerjarige nadelige effecten, ook voor de gemeente Molenlanden.