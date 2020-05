Daphne van Wingerden, zorgverlener in ontwikkelingslanden: 'Dit avontuur ga ik samen met God aan'

OUD-ALBLAS • Verpleegkundige zorg verlenen in ontwikkelingslanden en het christelijke geloof verspreiden; dat vormt het leven Daphne van Wingerden uit Oud-Alblas. In Australië wil ze een kraamzorgopleiding gaan volgen.

Daphne van Wingerden wist van jongs af aan dat haar toekomst in de zorg lag. "Omdat ik het verlenen van zorg heel graag wilde combineren met het verspreiden van het evangelie ben ik na mijn opleiding tot verpleegkundige op de Discipelschap Training School terechtkomen, die ook een medische variant van hun opleiding hebben. Dat kon in Australië en die kans heb ik met beide handen aangegrepen."

Het ging daarbij om een opleiding van een half jaar, waarvan twee maanden werden ingevuld met praktijkervaring opdoen. Wekenlang was Daphne actief op slecht bereikbare eilanden van Papoea Nieuw Guinea.

Kraamzorg

Na het afronden van de DTS besloot ze om een opleiding te gaan volgen in de kraamzorg. In Australië, want daar zat ze vanwege de inmiddels wereldwijde coronacrisis min of meer vast. "De bedoeling was dat ik terug zou komen naar Oud-Alblas. Ik had toen ik hierheen kwam alles verkocht en mijn kamer in Rotterdam opgezegd; alles wat ik had, paste letterlijk in een rugzak."

Doel van de Birth Attendant Schoo is meer te leren over kraamzorg verlenen in ontwikkelingslanden. Belangrijk daarbij is het overdragen van kennis. "Je moet jezelf daar overbodig maken." Voor de opleiding is wel 8.000 euro nodig. Ze startte met succes een crowdfundingsactie: er is inmiddels al een slordige 6.000 euro binnen.

Voorrecht

Voor Daphne zal dit werk de komende jaren haar leven bepalen. "Het is voor mij geen opoffering; dit avontuur ga ik samen met God aan en ik vind het een voorrecht dat ik mijn gaven en talenten zo in mag zetten."

Meer informatie over het werk van Daphne en over de mogelijkheden voor een sponsorbijdrage: daphneopmissie.nl

Het complete interview staat donderdag in Het Kontakt.