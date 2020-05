Burgemeester Segers over uitbreiding horecaterrassen: 'Willen positief meedenken'

• Het terras van 't Raadhuis in Goudriaan is klaar voor de 1,5 meter-samenleving. (Foto: Geurt Mouthaan)

MOLENLANDEN • Het college van de gemeente Molenlanden is genegen eventuele uitbreiding van de horecaterrassen toe te staan. "We doen wat mogelijk is", antwoordde wethouder Teunis Jacob Slob dinsdagavond op een vraag van DoeMee!-raadslid Mario de Lijster.

De Lijster wees op de negatieve financiële gevolgen die de 1,5 meter-samenleving voor de horeca heeft. Hetzelfde geldt voor diverse 'contactberoepen'. "Daarom pleiten we ervoor tot het einde van de zomer ruimhartig om te gaan met aanvragen voor verruiming van openingstijden en vergroting van terrassen", aldus De Lijster.

Burgemeester Theo Segers had hier volop begrip voor, maar plaatste wel een kanttekening: "We zijn gebonden aan de regels van de Veiligheidsregio." Seger bleek wel bereid 'de grenzen op te zoeken'. "Daar zijn we over in gesprek. We doen wat we kunnen. We willen positief meedenken en zo ruimhartig mogelijk maatwerk leveren."

Vijfheerenlanden

Gemeente Vijfheerenlanden, vallend onder de Veiligheidsregio Utrecht, maakte dinsdag bekend dat het vergroten van terrassen daar tot de mogelijkheden behoort. 'Hiervoor kunnen we tijdelijk toestemming geven'.