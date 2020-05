Horeca moet gastvrij zijn in een nieuwe werkelijkheid

REGIO • Horecaondernemers staan te popelen om weer gasten te ontvangen. 'Maar ik ben wel bang dat ik politieagent moet gaan zijn', zegt een van hen.

Er is bij een aantal horecaondernemers teleurstelling over dat ze pas vanaf maandag 1 juni 12.00 uur van het pinksterweekeinde mogen profiteren. Daarnaast hopen ze vanwege handhaving van de 1,5 meter-richtlijn, dat hun gastvrije beroep niet verandert in dat van politieagent. Maar bij de meesten overheerst optimisme.

Beter eerder open

Bjorn Rogmans van De Krom in Oud-Alblas vindt het ‘waanzin’ dat de terrassen pas om 12.00 uur open mogen en niet al om 9.00 uur in de ochtend. “Mensen gaan ’s morgens fietsen, wielrenners komen een kopje koffie halen. Het zou beter zijn om al eerder te openen, dan spreid je de drukte. Nu laat je een bom los, gaat iedereen bij de terrassen staan wachten.”

Terras vergroot

Björn Boom van ’t Raadhuis in Goudriaan: “We mogen van geluk spreken dat we een heel ruim terras hebben, waardoor wij goed de 1,5 meter in acht kunnen nemen. Vorig jaar hebben we ons terras vergroot. Het betekent wel dat je 50 procent minder zitplaatsen hebt dan normaal. Dat is minder leuk. Maar je bent blij dat je weer mag doen wat je het allerliefst doet: gasten een mooie tijd bezorgen.”

Vroege en late shift

Boom is ‘wel een beetje teleurgesteld’ dat ze tijdens het begin van het pinksterweekeinde nog niet open mogen. “Het zou goed geweest zijn als we vrijdag of zaterdag al open hadden gemogen, om de aantallen te spreiden, aangezien heel Nederland op maandag 1 juni vrij is.”Op 1 juli gaat ook het restaurant van ’t Raadhuis open. “We gaan werken met shifts, een vroege en late, waardoor we twee bezettingen op een avond kunnen hebben.”

Te druk

Helga van Arkel, eigenaar van café de Boerenklaas in Brandwijk, begrijpt het besluit van het Veiligheidsberaad over de datum van heropening wel. “Ik denk dat het anders veel te druk wordt in het pinksterweekeinde.” De tijd van 12.00 uur vindt ze prima. “We gaan normaal om 11 uur open, dat ene uurtje maakt niet zoveel uit. Ik vond het gekker toen we in maart binnen een half uur dicht moesten.”

Terras

De Boerenklaas kan straks maximaal 24 mensen ontvangen op het terras. "Vier mensen uit een gezin mogen bij elkaar aan tafel, dan kunnen we meer mensen kwijt. Als ze allemaal met z’n tweeën komen, kan ik er veertien kwijt."

Spannend

Ook voor het restaurant heeft Helga alles geregeld. "Als mensen op vrijdag- en zaterdagavond alleen een biertje komen doen, wordt het gekker. Ze moeten niet gaan lopen. Ik ben wel bang dat we politieagent moet gaan zijn, dat maakt het niet leuk. Zo ben ik niet in de horeca begonnen, ik wil gastvrij zijn. Door de richtlijnen voelt het niet gastvrij tegenover de mensen die niet meer naar binnen kunnen. Het is spannend. In juli mag je alweer meer mensen ontvangen. Wij hebben boven het eetcafé waar we dertig mensen kunnen ontvangen, beneden een zaaltje waar er met gemak dertig passen. Dan is het rendabel."

Inrichting veranderd

Cees Renes, eigenaar van eetcafé De Dam in Nieuwpoort is nog druk met voorbereidingen. "We hebben maar meteen geverfd en de inrichting veranderd. Toevallig had ik voordat corona begon kleinere terrastafelbladen gekocht, die zijn nu goed inzetbaar; ik kan een betere verdeling maken. Hopelijk krijg ik extra terrasruimte toegewezen door de gemeente. Dat hoor ik deze week. Dan kan ik tegen de dertig man kwijt."

Mensen checken

Hoewel Renes blij is dat ze weer gasten mogen ontvangen, vindt het het nu wel 'een klinisch verhaal'. "Je hebt te maken met een andere manier van serveren, kunt het bord niet bij iemand neerzetten. Horeca is beleving, nu moet je afstand bewaren, mensen checken als ze binnenkomen, daar krijg je niet echt een welkom gevoel bij. Verder ga ik ervan uit dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Als ze zich niet aan regels houden, zal ik er wat van zeggen. Leuk is anders, maar ik zie daar niet tegenop. Als iemand teveel heeft gedronken, moet je daar ook wat mee, dat zijn we gewend."