Aangepaste herdenking oorlogsslachtoffers Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • De School met de Bijbel en de Stapsteen te Bleskensgraaf herdenken deze week bij het monument naast Boerderij Gijbeland de oorlogsslachtoffers uit Bleskensgraaf.

In verband met het coronavirus vond de ceremonie in aangepaste vorm plaats. De kinderen hebben bloemen en een krans gelegd bij het monument. Later deze week worden er nog meer bloemen gelegd door andere kinderen van de scholen. “Inwoners van Bleskensgraaf roepen we op om deze week ook aandacht te geven aan het monument. Er kunnen bijvoorbeeld bloemen gelegd worden bij het monument. Opdat wij niet vergeten”, aldus de organisatoren.

Op woensdag 28 mei is het 77 jaar geleden dat er op 28 mei 1943 een Mosquito werd neergeschoten boven Bleskensgraaf. De Canadese bemanning van het vliegtuig was op dat moment op weg naar huis na een bombardement op de stad Essen in Duitsland. De piloot van het vliegtuig overleefde het ongeluk en de tweede man kwam helaas om het leven. Beiden kwamen uit Canada.