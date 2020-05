SGP Vijfheerenlanden: 'Geen uitbreiding natuurgebieden'

VIJFHEERENLANDEN • De SGP in de gemeente Vijfheerenlanden is tegen verdere uitbreiding van het aantal natuurgebieden in de provincie Utrecht en in de gemeente Vijfheerenlanden. Vooral als dit ten koste gaat van kostbare landbouwgrond.

Donker wees vorige week dinsdag tijdens de behandeling van het regionaal Ruimtelijk Economische Programma (REP) op de 90 natuurgebieden die de provincie nu al telt. Een verdere vergroting van het natuurareaal zet de landbouw nog verder onder druk. Met alle plannen wordt de onzekere toekomst voor de boeren nog groter.

"De landbouwgrond is heel kostbaar voor de voedselvoorziening. Niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld. Ik ben er niet op tegen dat de natuurgebieden die we hebben er ook blijven en dat we die goed onderhouden. Maar aan verdere uitbreiding hebben we geen behoefte."

'Strookjes'

De opvatting van de SGP werd fel bestreden door D66 en met name door Erik van Doorn van GroenLinks.

"Iedereen kan zien hoe klein die natuurgebieden in de provincie eigenlijk zijn. De drie natuurgebieden in de Vijfheerenlanden zijn de Zouweboezem, dat zijn wat strookjes langs de Diefdijk en dat zijn stukjes van de uiterwaarden langs de Linge. Het gaat bijna om niks. We moeten af van het idee dat de natuur onze gemeente aan het overnemen is."

"We moeten ook af van de tegenstelling tussen landbouw en natuur. We moeten veel meer toe naar de integratie van die twee. Uitbreiding van natuur en kwaliteit van natuur kan echt zonder dat er gedwongen staking van landbouwbedrijven aan de orde is."

door Dick Aanen