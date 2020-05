Voorzichtig kijken de Killesteynruiters weer vooruit

LEXMOND • Paardensportvereniging de Killesteynruiters uit Lexmond is alweer bezig met het bedenken en organiseren van komende evenementen en het opknappen van het terrein.

Om deze evenementen meer onder de aandacht te brengen heeft initiatiefnemer Jan Boom samen met Dirk Uittenbogaard en Cees de Hoop (niet op de foto) een publicatiebord gemonteerd en geplaatst bij de ingang van het terrein. Dit bord is gesponsord door Hypsos, Cees de Hoop Beheer, Kool Marathonwagens, Bouwmaat Utrecht en Transport Rien Boom.

Gelukkig kon er, in overleg met de KNHS, dankzij een planningsapp alsnog individueel door gesport worden de afgelopen tijd. Toch is het plaatsen van het publicatiebord weer een eerste stap geweest richting de toekomst. Er wordt aandacht besteed aan het terrein, zodat deze er weer goed bijligt zodra de coronamaatregelen versoepeld worden en het daardoor weer verantwoord is om de activiteiten uit te breiden. Zo wordt er een nieuw materialenhok geplaatst en liggen er plannen om dit winterseizoen de grote rijbak volledig te vernieuwen.

“Daarnaast durven we ook alweer te kijken naar het organiseren van evenementen”, laat Jan Boom weten. ”Zo willen we de sport wat meer onder de aandacht brengen bij jongeren door bijvoorbeeld het organiseren van een ponykamp en zijn we op dit moment al in overleg met de KNHS over het organiseren van wedstrijden. Er ligt een plan om in september een Dressuur- en Vaardigheidswedstrijd te organiseren. Alles natuurlijk onder voorbehoud dat dit weer verantwoord en mogelijk is.”