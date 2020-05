Insluipers Doetse Kom melden zich en krijgen ‘taakstraf’

GIESSENBURG • De zeven jongeren die enkele malen buiten openingstijden zwembad De Doetse Kom in Giessenburg betreden hebben en daar voor overlast en gevaar hebben gezorgd, hebben zich na een dreigement van beheerder Kees Commijs gemeld en gaan een ‘taakstraf’ uitvoeren.

Het zwembad had camera’s opgehangen op het terrein en daarop waren de jongeren goed te zien toen ze op donderdag 21 mei weer in overtreding waren. Vernielingen werden er niet zozeer aangericht, maar toch was er schade en overlast voor het zwembad. Er werden spullen zoals stoelen en zwemhaken in het water gegooid en er moest achteraf van alles schoongemaakt worden. “We hebben op de camerabeelden nu ook gezien dat ze met de matten op de duikplank gezeten hebben. Dat is gevaarlijk en daarom verboden. Je wil niet dat er iets verschrikkelijks gebeurt”, legt Kees uit.

Ultimatum

Toen de jonge daders op de camerabeelden duidelijk herkenbaar waren, stelde het zwembad een ultimatum. Uiterlijk vrijdag 22 mei om 17.00 uur moesten ze zich melden. “Anders schakelen we de politie in”, dreigde Kees Commijs van De Doetse Kom.

Vrijdag op de aangegeven tijd kwam een deel van de jongeren naar het Giessenburgse zwembad om zich te melden. “De tweede helft kwam zaterdagochtend”, vertelt Kees. “Ik had vrijdag tegen de eerste groep gezegd dat de rest ook moest komen, omdat ik anders de politie op hen af zou sturen. Ik wilde ze allemaal spreken, anders denken sommigen dat ze de dans ontsprongen zijn en dat ze hiermee verder kunnen gaan.”

Waarschuwing

Kees heeft de zeven jongeren, allemaal minderjarig en afkomstig uit Giessenburg, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem, een officiële waarschuwing gegeven. “En ze hebben allemaal ingestemd om een dag lang allerlei werkzaamheden te komen doen in het zwembad. Zo kunnen ze zien wat er allemaal bij komt kijken om een zwembad netjes te houden en dan zien ze ook de grote verantwoordelijkheid die we dragen voor de veiligheid in het zwembad.”

De beheerder van het zwembad heeft met de jongeren ook gesproken over de reden waarom ze het terrein binnengedrongen zijn. “Ze gaven aan dat ze het in deze coronatijd lastig vinden om een plek te vinden waar ze zich met elkaar kunnen vermaken. Thuis zitten de ouders ook niet altijd te wachten op groepen jongeren. Ik weet dat er boetes uitgedeeld zijn omdat er teveel vrienden bij elkaar zaten.”

Geen criminelen

Volgens Kees Commijs beseffen de jongeren echter heel goed dat ze fout zaten toen ze het het zwembad buiten openingstijden ‘bezochten’. “Maar het zijn geen criminelen”, vervolgt Commijs. Daarbij verwijst hij naar enkele reacties op social media op dit verhaal. “Ik hoop dat ze binnenkort weer meer vrijheid krijgen om bij elkaar te komen.”

Intussen wil Kees Commijs extra maatregelen nemen om het hekwerk te verbeteren rondom het zwembad. “Ik ga ervan uit dat deze groep niet meer in de fout zal gaan, maar ik wil de afrastering goed in orde hebben. Dat is veiliger.”