Kunstwedstrijd in Vijfheerenlanden rondom thema 'Dieren'

VIJFHEERENLANDEN • Stichting Leerdams Kunstenaars Collectief houdt net als voorgaande jaren ook dit jaar een wedstrijd voor creatieve inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden.



Eerdere thema's waren: 'Leerdam schildert van Gogh', 'Bloemen', 'Holland herinnert', 'de Mens' en dan nu 'Dieren'.

Alle kunstvormen zijn bij deze wedstrijd toegestaan, zoals onder andere schilderijen, tekeningen, installaties, glas in lood, textiele kunst, fotografie, sieraden, keramiek, collages, beelden in hout of steen.

Alle inzendingen worden voor langere tijd tentoongesteld in de meubelshowroom bij Van der Wal Interieur Adviseurs in Leerdam, en mogen desgewenst verkocht worden.

Jury

De inzendingen worden beoordeeld door een nieuwe jury.

De feestelijke prijsuitreiking vindt plaats op vrijdagavond 27 november bij Van der Wal. Er zijn waardebonnen te winnen die ter beschikking gesteld worden door De Kwast, speciaalzaak voor kunstenaar en hobbyist.



Ook zal opnieuw de van der Wal Publieksprijs worden uitgereikt.



Deelname is gratis. Aanmelden kan tot 1 oktober.



Op www.kunstwedstrijdleerdam.nl is meer informatie te vinden over deelname.



Ad de Rouw

Dat een inzending niet altijd een schilderij moet zijn, laat Ad de Rouw zien met zijn paard. De boutjes en moertjes en andere onderdelen waarvan het paard is samengesteld zijn door heel Nederland op wegen en paden achtergelaten.

Op een morgen strooide hij de gevonden onderdelen op de werkbank uit; in dit geval was de festonhaak en de vleugelmoer een paardenhoofd. De basis van het paard was gelegd en na een uurtje passen en meten was het geboren.

Zoals je ziet: een Nederlands paard.

Ad de Rouw maakt voor de wedstrijd overigens een ander dier.