Weer vernielingen en drugsgebruik in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • De politie constateerde maandagochtend dat er weer vernielingen zijn aangericht in Groot-Ammers.

De wijkagenten maakten een rondje over de Boomgaard. Daar zagen ze dat er een prullenbak was vernield en dat er door brand in de houten vloer van het hanghok een gat is ontstaan. Ook werden er lege verpakkingen aangetroffen van cocaïne en van wiet.

'Waarom jongelui?', zo vraagt één van de wijkagenten zich af op Instagram. 'Jullie bevuilen je eigen nest en zoals wat er op de bank werd aangetroffen, jullie lijken er schijt aan te hebben. Ik word hier zó boos en verdrietig van.'