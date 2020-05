Drive-in receptie voor Ernst en Ruth van Grol in Noordeloos

NOORDELOOS/NIEUWPOORT • De bruiloft van Ernst en Ruth van Grol op woensdag 20 mei verliep iets anders dan gepland, maar was een groot feest voor alle betrokkenen.

’s Morgens trouwden ze in het gemeentehuis van Nieuwpoort. Samen met de daggasten werden ze daarna verrast met een receptie drive-in. Alle daggasten kwamen in auto’s in Noordeloos langs het kersverse bruidspaar om hen te kunnen feliciteren. Vervolgens zijn zij in het 'huwelijksbootje' gestapt richting hun huis en werden zij uitgezwaaid op de bruggetjes door beide gezinnen.