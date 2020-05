Museum De Koperen Knop weer open

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Op dinsdag 2 juni gaat het cultureel en historisch centrum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam weer open voor het publiek. Uiteraard zijn in en rondom het gebouw maatregelen genomen tegen verspreiding van het coronavirus. Zo geldt er een maximum aantal bezoekers, zijn er bezoektijden en geldt overal de anderhalve meter maatregel.

De bijzondere expositie van textiele kunst blijft nog tot en met zaterdag 20 juni te zien. Het werk van de kunsttextielgroep StiQS was er al ten tijde van de gedwongen sluiting van de musea in Nederland en zal nu nog enkele weken te zien zijn. Het werk is te koop.

Om te voorkomen dat er tegelijkertijd teveel bezoekers in het museum aanwezig zijn vraagt het museum aan belangstellenden om hun komst van te voren aan te kondigen: Dat is heel eenvoudig via het reserveringsformulier op de website. Mailen kan naar reserveringen@koperenknop.nl. Wie geen internet heeft kan bellen met 06-12333824 (maandag tot vrijdag 09.00 tot 17.00 uur). Wie twee dagen vooraf reserveert, krijgt tijdig bericht terug. Wie onaangekondigd naar het museum wil komen, loopt het risico even te moeten wachten.

Bezoekers zijn ook weer welkom voor een drankje, eventueel met iets erbij. In het museumcafé (maximum aantal personen) en het naastgelegen terras kan dat alle openingstijden. De theetuin is weer van woensdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 16.30 open. Op het terras en in de theetuin geldt de anderhalve meter afspraak.

De rest van het programma van 2020 gaat gewoon door. Na de zomerexpositie Spannende Troep komt Het Kinderboek en vervolgens sluit het museum 2020 af met Mijn Meter Rood. De groots opgezette expositie 75 Jaar Vrijheid gaat dit jaar niet door, maar wordt samen met de andere bevrijdingsactiviteiten naar april en mei 2021 doorgeschoven.

Museum De Koperen Knop is te vinden aan de Binnendams 6 in Hardinxveld-Giessendam en is open van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. In juli en augustus ook op maandag van 13.00 tot 17.00 uur. Voor verdere informatie: www.koperenknop.nl of 0184-611366. Mailen kan naar koperenknop@koperenknop.nl.