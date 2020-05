PoGo heropent met Hendrikse en nieuw terras

GORINCHEM • Ook PoGo aan de Grote Haarsekade 120 in Gorinchem opent maandag 1 juni de deuren weer. Uiteraard geheel volgens de RIVM-regels. Het neemt dan meteen het compleet vernieuwde en zeer fraaie terras in gebruik.

Uiteraard met muziek, want de ook in deze regio zeer bekende en populaire singer/songwriter Rob Hendrikse treedt die middag op. Hij maakt(e) deel uit van diverse (blues)rockbands, maar voelt zich evenzeer thuis in het wat mildere genre en stond al vaker op de planken in PoGo.

De toegang is gratis, maar vol is vol.