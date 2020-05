Bibliotheken Vianen, Leerdam, Ameide, Lexmond en Meerkerk weer open

VIJFHEERENLANDEN • Vanaf maandag 25 mei gaan bijna alle Bibliotheken in de gemeente Vijfheerenlanden weer open. De Bibliotheek Vianen en Leerdam volgens de normale openingstijden. En de vestigingen in Ameide, Lexmond en Meerkerk met aangepaste openingstijden.

De bibliotheken zijn alleen open om boeken te lenen. De werkplekken, de computers en de toiletten blijven vooralsnog gesloten. En er gelden andere regels dan normaal.

Alleen lenen en terugbrengen, niet verblijven

De bibliotheken zijn alleen geopend om boeken te lenen, nog niet om te verblijven. Dat betekent dat mensen nog geen gebruik kunnen maken van de leestafel, de werkplekken, de computers, het koffieautomaat en de toiletten.

Ook printen en kopiëren en het gebruik van de betaalzuil is nog niet mogelijk.

Extra maatregelen

Om de dienstverlening weer veilig op te starten, zijn er extra maatregelen genomen.

Gert Staal, directeur bestuurder: “Bij binnenkomst vragen wij mensen om hun handen te desinfecteren. Op die manier kunnen mensen toch een boek uit de kast pakken om de achterzijde te lezen en een keuze te maken. Om de verblijfsduur te verkorten, vragen wij onze leden thuis in de catalogus te kijken of het boek dat ze voor ogen hebben ook aanwezig is. Of hun boeken te reserveren."

"Natuurlijk hebben ook wij te maken met het feit dat er een beperkt aantal mensen tegelijk binnen mag zijn. Dit hebben wij opgelost met een ‘mandjes-beleid’. Iedereen die binnenkomt, krijgt een mandje. Als de mandjes op zijn, vragen wij de mensen buiten te wachten totdat er weer een mandje beschikbaar is. Op deze manier kunnen wij het aantal mensen dat binnen is overzichtelijk reguleren. Met dank aan al onze vrijwilligers en medewerkers is het ons gelukt om ruime openingstijden te realiseren. Het is voor ons allemaal kijken hoe het gaat lopen. Maar we zijn goed voorbereid. We kijken ernaar uit om onze leden weer te ontvangen.”

Vianen

De Bibliotheek Vianen is open van maandag tot en met donderdag van 9.00 – 17.00 uur, vrijdag van 9.00 – 20.00 uur en zaterdag van 10.00 – 16.00 uur.

Leerdam

De Bibliotheek Leerdam is geopend op maandag van 13.30 – 17.00 uur, op dinsdag van 10.00 – 20.00 uur, op woensdag en donderdag van 10.00 – 17.00 uur, op vrijdag van 10.00 – 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 – 13.00 uur.

Ameide

Open op vrijdag van 18.30 - 20.00 uur en zaterdag van 10.00 - 12.00 uur. Let op! In Ameide werken we niet met mandjes. Er kunnen maximaal drie personen tegelijkertijd binnen zijn.

Lexmond

Open op dinsdag van 10.00 - 12.15 uur en op woensdag en donderdag van 14.00 - 16.00 uur. Let op! In Lexmond wordt niet met mandjes gewerkt. Er kunnen maximaal vier personen tegelijkertijd binnen zijn.

Meerkerk

Open op woensdag van 14.30 - 17.00 uur, op vrijdag van 18.30 - 20.00 uur en op zaterdag 10.00 - 12.00 uur.

Everdingen, Hagestein en Zijderveld

Deze vestigingen blijven vooralsnog gesloten.

Activiteiten

Vanaf 1 juni worden bepaalde activiteiten weer opgestart. Hoe dit in IJsselstein vorm gaat krijgen en welke activiteiten dit zijn, wordt nu onderzocht.

AfhaalBieb

De AfhaalBieb is vanaf vrijdag 22 mei gesloten.

Voor meer informatie, kan gekeken worden op www.bibliotheeklekenijssel.nl.