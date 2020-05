Gemeente Vijfheerenlanden plaatst hekken bij afgesloten strandjes en Wiel van Bassa

VIJFHEERENLANDEN • Als gevolg van de drukte op Hemelvaartsdag heeft de gemeente Vijfheerenlanden diverse strandjes langs de Lek en het Wiel van Bassa tijdelijk afgesloten.

Er zijn hekken geplaatst en de gemeente kondigt aan dat er regelmatig gecontroleerd zal worden.





‘Samen naar buiten. En als het druk is, keren we weer om.’ Op sommige plekken blijkt dat moeilijk, daarom zijn diverse strandjes aan de Lek afgesloten net als het Wiel van Bassa. Er zijn hekken geplaatst en er zal regelmatig gecontroleerd worden. pic.twitter.com/87sMa26E6E

Ook in Vijfheerenlanden was het gisteren op plekken druk, zegt burgemeester @SjorsFrohlich. Maar, "gisteren was er geen sprake van kwade wil. Op sommige plekken, was de plek gewoon te klein voor het aantal mensen." ?? pic.twitter.com/wzqw2qQ8ki