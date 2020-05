Bezoek weer beperkt mogelijk bij verzorgingshuizen Present

REGIO • Met ingang van maandag 25 mei is beperkt bezoek aan bewoners van de verzorgingshuizen van Present weer mogelijk. “Iedereen is blij dat echt contact weer kan”, vertelt bestuurder Janneke Louisa-Muller van Present.

Toen de versoepeling van de coronamaatregelen afgelopen dinsdag 19 mei werd afgekondigd, had Present het draaiboek al klaarliggen. “Wij hebben goed kunnen meekijken bij de proef die gehouden is met 25 verzorgingshuizen in Nederland”, legt Janneke uit. “Eén van die verzorgingshuizen was Rivas in Giessenburg. De manier van werken daar hebben we uitgewerkt voor onze verzorgingshuizen.”

De versoepeling in de bezoekregeling, waardoor één familielid per bewoner de vaste bezoeker mag worden, gaat in vanaf komende maandag. De bezoekers kunnen intekenen op het tijdstip waarin zij willen langskomen. Dat kan zeven dagen per week. Present zal toezien dat er niet teveel bezoeken ingeschreven zullen worden op hetzelfde tijdstip.

Bij de deur

Janneke: “Wij zorgen ervoor dat er iemand bij de deur staat om de bezoekers te begeleiden. Zij hebben een korte vragenlijst die doorgelopen wordt, de temperatuur wordt gemeten en de bezoekers krijgen een mondkapje uitgereikt. De begeleider van Present loopt met de bezoeker mee naar de kamer waar ze naartoe moeten.”

De vaste bezoeker mag eenmaal per week op bezoek gaan en kan telkens na afloop van dat bezoek op eigen gelegenheid vertrekken. De begeleider van Present hoeft daarvoor niet opgeroepen te worden.

Fysiek contact

“Fysiek contact wordt bij die bezoeken zoveel mogelijk afgeraden, maar niet in alle gevallen wil je fysiek contact volledig vermijden”, vervolgt Janneke. “Wij hebben dementerende bewoners; hoe begrijp je dan dat je je geliefde niet mag aanraken? Wij verwachten dat fysiek contact niet helemaal vermeden kan worden.”

De vaste bezoekers kunnen straks digitaal inschrijven voor een bezoek aan hun geliefde. Mensen die geen computer hebben, kunnen de zorg bellen. Dan schrijven zij hen in voor het bezoek.

De andere vorm van bezoek, via het raam, blijft gehandhaafd. Alleen bij het Meesplein in Leerdam is dat lastig. Omdat het daar heel krap is, kan raambezoek daar niet plaatsvinden.

Geen corona

Op dit moment is er geen corona in de vijf locaties van Present: Graafzicht in Bleskensgraaf, Open Vensters in Ameide, Emma en Meesplein in Leerdam en Hof van Ammers in Groot-Ammers. Mocht er onverhoopt weer corona geconstateerd worden, kan Present besluiten om het gehele verzorgingshuis of het liefst een deel van het verzorgingshuis te sluiten.

“Daar hopen we uiteraard niet op”, besluit Janneke Louisa-Muller. “We hebben veel met familie gesproken en hebben gemerkt hoe schrijnend de situatie voor hen was in de afgelopen weken. Daarom zijn we blij met de stap die we nu kunnen nemen. We zouden nog wel veel verder willen gaan. Iedereen snapt de risico’s die we nu nemen, maar onze bewoners en hun families zijn er ook wel heel erg aan toe om iets soepeler met de bezoekregeling om te gaan.”