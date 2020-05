Hamburger drive-in bij Verheij als waardering in coronatijd

SLIEDRECHT/REGIO • Woensdagmiddag was het zoals gebruikelijk rond 16.00 uur een drukte van belang op het terrein van Verheij Integrale groenzorg. Na een zonnige werkdag in de aanleg en het groenonderhoud van buitenruimtes, keerden de medewerkers van Verheij terug op de zaak. Daar was zo vlak voor het lange hemelvaartweekend een heuse ‘hamburger drive-in’ op het recent vernieuwde terrein georganiseerd: vanuit de bus pakten medewerkers een versgebakken broodje hamburger aan.

In de afgelopen maanden werkte het buitenpersoneel van Verheij zoveel mogelijk door, met een aantal noodzakelijke aanpassingen in verband met de coronacrisis. Zo is het fysiek contact met het kantoorpersoneel teruggebracht tot het minimum en wordt er met maximaal twee personen tegelijk in de bus gereden.

De hamburger drive-in is georganiseerd als waardering voor de inzet en het begrip van het personeel in de afgelopen maanden. De medewerkers van Verheij ontvingen tijdens het evenement ook een door Verheij ontwikkelde veiligheidsgids, als handvat voor vele veilige werkuren.