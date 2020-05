Bouw MFC Schelluinen kan van start

• De ondertekening vond plaats in De Til in Giessenburg. (Foto: aangeleverd)

• De ondertekening vond plaats in De Til in Giessenburg. (Foto: aangeleverd)

SCHELLUINEN • De bouw van het nieuwe multifunctionele centrum in Schelluinen, waarin het dorpshuis en de basisschool komen, kan van start gaan. De betrokken partijen zetten met hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst maandag daarvoor de noodzakelijke stap. Als alles meezit kan het gebouw al na de zomervakantie van 2021 in gebruik worden genomen.

Al houdt wethouder Bram Visser wat dat betreft wel een slag om de arm. "Dat is een optimistische planning", benadrukt hij. "Maar het gaat nu wel de goede kant op, we hebben de wind in de zeilen." Namens de gemeente Molenlanden zette Visser zijn handtekening onder de overeenkomst. Vanuit de Til Groep was dat directeur-bestuurder Wim van Krugten; zijn organisatie gaat het gebouw huren van de eigenaar, Stichting Gebouwenbeheer Giessenlanden, waarvan Adrie van Dijk tekende.

"Voor Schelluinen is dit eenzeer positieve ontwikkeling", stelt Van Krugten. "Net als Hoogblokland krijgt het dorp een prachtig multifunctioneel centrum. Niet luxe, maar voor een kern van deze omvang wel heel bijzonder. Voor ons als Til Groep past dit naadloos bij ons uitgangspunt: voorzieningen realiseren en in stand houden om de leefbaarheid op peil te houden en te verbeteren. Daar draagt dit nieuwe MFC zeker aan bij."

Renoveren

Tot voor enkele jaren geleden waren de plannen nog anders, stipt wethouder Visser aan. "Er lagen plannen om Ons Dorpshuis, het dorpshuis van Schelluinen, grondig te renoveren. Uiteindelijk zijn de plannen toch anders geworden en er is de keuze gemaakt voor een multifunctioneel centrum, waar ook obs Het Tweespan een plek zou krijgen. Daarom moest er ook een nieuwe samenwerkingsovereenkomst komen met de Til Groep, om de nieuwe situatie formeel vast te leggen en daarover afspraken te maken."

Dat heeft de nodige uren aan de vergadertafel gekost, maar leverde het maandag ondertekende resultaat op. Wim van Krugten: "Van begin af aan waren we het eens over het doel dat we wilden bereiken; dat zorgde ervoor dat de overleggen soepel verliepen."

Buitenschoolse opvang

Het nieuwe multifunctionele centrum biedt straks onderdak aan de leerlingen van Het Tweespan, het Schelluinse verenigingsleven, allerlei andere activiteiten en aan de Dorpskamer. "Zij krijgen een aparte ruimte", vult Van Krugten aan. "Daarnaast hebben we het voordeel dat de buitenschoolse opvang Biebelebom bijna letterlijk tegen het nieuwe MFC staat. Met name richting de school is dat praktisch en efficiënt. Samenwerking staat ook daarin voorop; alleen doordat alle partijen de handen ineengeslagen hebben, konden we dit mogelijk maken."