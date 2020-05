Netwerk GiessenlanddenNet in handen KPN

ALBLASSERWAARD • Dinsdag zijn de handtekeningen geplaatst onder de verkoopovereenkomst van het glasvezelnetwerk van Stichting GiessenlandenNet aan KPN. Daarmee is het glasvezelnetwerk nu in eigendom van KPN.

De eerste pennenstreken voor de aanleg van het netwerk werden in 2013 gezet. Op verzoek van toenmalig wethouder Jan de Groot sloegen vier ondernemers uit de gemeente samen met een medewerker van de gemeente de handen ineen. Het bestuur van Stichting Giessenlanden werd gevormd.

Sinds medio 2017 is het glasvezelnetwerk actief. Kid Schuijt: “Dankzij de medewerking van vele inwoners van de toenmalige gemeente Giessenlanden, van diverse investeerders en van de gemeente zelf, werd het mogelijk om een rendabel en kwalitatief hoogstaand glasvezelnetwerk aan te leggen."

Enorme klus

Hij vervolgt: "Het is een enorme klus geweest en daarbij was een niet aflatende inzet van het bestuur nodig. Het heeft langer geduurd dan we in eerste instantie allemaal dachten en het heeft af en toe flink tegen gezeten. Dan is het wel geweldig dat we nu kunnen stellen dat het gelukt is. Ook ons doel om een grote aanbieder als KPN op het netwerk te krijgen is met de overname door KPN nu gelukt."

"Dat alles hadden we nooit voor elkaar gekregen zonder al die inwoners die in het begin hun nek hebben uitgestoken en een abonnement hebben genomen op het glasvezelnetwerk. Dat kunnen we niet vaak genoeg benoemen, want die solidariteit is echt bijzonder en zegt iets over de mentaliteit van de inwoners in onze gemeente.”

Buitengebieden

Het unieke aan dit glasvezelnetwerk is volgens de stichting dat het ook in de buitengebieden is aangelegd. "Buitengebieden worden vaak overgeslagen bij de aanleg van glasvezel, omdat de dunbevolkte gebieden commercieel gezien niet rendabel zijn", gaat Schuijt verder.

"Zoals gezegd hebben we een oproep gedaan aan alle inwoners om mee te doen, ook als men op dat moment nog over goed internet beschikte via de koperen kabel. In samenwerking met de gemeente en een aantal investeerders is het vervolgens gelukt om het netwerk op deze manier te realiseren. We zijn inmiddels een paar jaar verder in de tijd en met de kennis van nu weten we dat de digitale bereikbaarheid voor grote delen van Nederland een probleem aan het worden is. Deels omdat de koperen kabel niet meer voldoet vanwege de toename van het gebruik, deels omdat buitengebieden niet verglaasd worden.”

Investeren

Het bleek nog niet zo eenvoudig om een aanbieder te vinden die wilde investeren in het aanbieden van haar diensten over een glasvezelnetwerk, dat niet meteen voldeed aan de dichtheid die normaal gesproken leidend is voor commerciële aanbieders. Het stichtingsbestuur vond in Solcon een goede en passende partij.

"Daarnaast werden ook glasvezeldiensten aangeboden door de stichting zelf en door Bitbunker voor de zakelijke markt ", licht bestuurslid Kees Verspui toe. "Met de verkoop van het netwerk aan KPN wordt het aanbod voor abonnees in één klap sterk verbreed. Het stichtingsbestuur heeft daarmee haar doel bereikt, namelijk een goed opererend glasvezelnetwerk met een breed aanbod voor de inwoners. Met de overname door KPN is een goede huisvader gevonden voor het netwerk, zodat continuïteit en kwaliteit geborgd kunnen blijven."

Eigenaar

KPN is vanaf heden eigenaar van het netwerk. Voor de abonnees veranderd er op dit moment nog niets. "KPN heeft ongeveer vier tot zes maanden nodig om haar netwerk te koppelen. Daarna komen de diensten van KPN naast de bestaande diensten beschikbaar op het glasvezelnetwerk. Solcon, Stichting GiessenlandenNet en Bitbunker voor de zakelijke klanten blijven natuurlijk ook gewoon hun diensten verlenen op het netwerk. Als een abonnee tevreden is met de huidige aanbieder, dan hoeft hij of zij dus verder niets te doen. Voorlopig blijft de website van Stichting GiessenlandenNet online en wordt actuele informatie gepubliceerd."

Meer info: info@giessenlandennet.nl.