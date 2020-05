Al meer dan 30 jaar mag Auto Christiaan klanten door heel Nederland voorzien van de mooiste occasions. Altijd met de topservice van een merkdealer, maar tegen een betaalbare prijs.

Een groot deel van de tweedehands auto’s komen direct vanuit de lease, waardoor de occasions veelal van de eerste eigenaar en dealeronderhouden zijn.

Transparant, vakbekwaam en no-nonsense

Bij het autobedrijf in Vollenhove staat transparantie en eerlijkheid voorop. Geen mooie praatjes, maar recht voor zijn raap. Zo vertelt Auto Christiaan niet alleen de pluspunten van de auto, maar schromen ze niet om ook de mindere punten te noemen.

De onderhoudshistorie van de auto’s is aanwezig, waardoor direct inzichtelijk is wat er met de auto is gebeurd. Ook is het autobedrijf lid van de Nationale Autopas: hierdoor wordt de kilometerstand gegarandeerd.

Laat een vrijblijvende zoekopdracht achter

Heb je speciale wensen voor jouw auto? Auto Christiaan helpt graag mee. Wanneer de juiste occasion niet in de voorraad staat, gaan de in- en verkopers met behulp van een zoekopdracht op zoek naar de perfecte auto. Als vanzelfsprekend wordt dit gedaan aan de hand van jouw eisen en wensen. Kosteloos.

Maak een vrijblijvende proefrit

Wanneer je de juiste auto hebt gevonden, nodigt Auto Christiaan je van harte uit voor een vrijblijvende proefrit. Aanbevolen wordt om een afspraak te maken, zodat je er zeker van bent dat de auto niet verkocht is.

Is de auto naar wens? De vakkundige monteurs maken de occasion rijklaar, waarna hij opgehaald kan worden. Zit je krap in tijd? Om een optimale service te leveren, is het mogelijk om de auto aan huis af te leveren.

Altijd vakkundig onderhoud

Om er zeker van te zijn dat de auto op rolletjes loopt en je de komende tijd geen onderhoud hebt, behoort en afleverbeurt tot de opties. De tweedehands auto krijgt niet alleen de benodigde beurt, maar hij wordt ook gecontroleerd op minimaal twintig punten: van de accu, verlichting en katalysator tot de schokdempers. Zo worden onaangename verrassingen achteraf voorkomen.

Woon je in de omgeving Steenwijkerland? Regulier onderhoud behoort ook tot de mogelijkheden. Kies bijvoorbeeld voor een APK-keuring in Marknesse, een grote beurt in Vollenhove of kom langs voor een aircocheck.