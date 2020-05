REGIO • De sportscholen en fitnesscentra gaan zoveel mogelijk activiteiten buiten verzorgen, omdat ze in ieder geval tot 1 september hun gebouw op slot moeten houden vanwege de coronavoorschriften.

Club You aan de Plantageweg in Alblasserdam mag van de gemeente een braakliggend stuk grond gebruiken tegenover de sportschool. Jarno Boere van Olympia in Groot-Ammers heeft twee grote tenten geplaatst vlakbij zijn sportschool aan de Sluis 23. In Papendrecht mag Martin Knikker van sportschool Physique aan de Lisbloemstraat gebruik maken van het terrein van de speeltuin naast zijn gebouw.







“Hier kunnen we groepslessen aanbieden”, vertelt een tevreden Martin Knikker over de samenwerking met speeltuin De Zonnebloem in Papendrecht. Op een deel van de parkeerplaats aan de voorzijde van zijn sportcentrum plaatst hij fitnesstoestellen. Martin is blij dat hij manieren gevonden heeft om zijn activiteiten zoveel mogelijk te laten doorgaan, maar echt gelukkig wordt hij pas weer als zijn gebouw open mag gaan.

Aanpassingen

“De eerste weken van de coronacrisis hebben we gebruikt om allerlei aanpassingen te doen in ons sportcentrum, zodat we aan alle protocollen zouden voldoen”, vervolgt Martin. “We hebben bijvoorbeeld sensorkranen aangesloten, die hadden we nog niet.” Met een geavanceerd toegangssysteem weet hij precies wie er binnen zijn en de toestellen heeft hij zó opgesteld dat iedereen anderhalve meter afstand kan bewaren.

“Als je dan hoort met wat voor drogredenen de minister van medische zorg en sport aankomt om onze openstelling te weigeren. Hij had het over zwetende mensen die ongecontroleerd rondlopen in overvolle zalen. Dan ben je 20 jaar niet meer in een sportschool geweest! Hij zou het protocol moeten lezen en moeten controleren dat wij daaraan ruimschoots voldoen.”

Alles voor de veiligheid

Andere sportschoolhouders uit de regio komen met soortgelijke verhalen. Foeed van Club You in Alblasserdam: “We doen alles voor de veiligheid van onze bezoekers en onze medewerkers. Ik zou niet weten wat ik nog meer moet doen.” Net als zijn Papendrechtse collega organiseert Foeed vanaf de afgelopen week zoveel mogelijk groepslessen buiten. Omdat Club You geen eigen grond bij het onderkomen aan de Plantageweg heeft, kunnen de fitness- en krachttoestellen nu niet gebruikt worden.



Rick den Besten - Het Kontakt

Dat is anders bij sportcentrum Olympia aan de Sluis in Groot-Ammers. Op de parkeerplaats naast het gebouw staat sinds zaterdag 16 mei een tent van vijf bij tien meter en op het grasveld daar vlakbij staat een nog grotere tent. Jarno Boere: “Nu kunnen we zowel groepslessen als individuele lessen aanbieden. Het is best prijzig om de tenten neer te zetten, maar ik wil graag ondernemend bezig zijn. Nu kunnen er 27 mensen tegelijk sporten bij ons.”

Helemaal volgeboekt

De reacties van zijn klanten, die acht weken lang niet bij hem terecht konden, zijn zeer positief. “In de eerste week zit ik al helemaal volgeboekt!” Ondanks de enorme ruimte die Jarno tot zijn beschikking heeft in de twee tenten, blijft hij nauwlettend toezien op het naleven van de protocollen. “We zullen strenger zijn met de regels dan ooit tevoren. Normaal gesproken laten bezoekers al snel een handdoekje of een bidon slingeren, maar we gaan nu iedereen opvoeden om zijn spullen bij zich te houden.”



Rick den Besten - Het Kontakt

De sportcentra in Groot-Ammers, Papendrecht en Alblasserdam hebben het voordeel dat ze beschikbare ruimte naast hun gebouwen tot hun beschikking hebben. Bij bijvoorbeeld WCA Sport aan de Prinses Marijkestraat in Ameide en Actief & Fit aan het Kastanjeplein in Giessenburg ligt dat anders. Laatstgenoemd fitnesscentrum zit op de eerste verdieping, waardoor het heen en weer slepen van apparaten geen optie is.

“Onze sportschool wordt nu alleen gebruikt door de fysiotherapie die naast ons zit, waarbij mensen één op één begeleid worden bij de toestellen”, vertelt Jonny Smelt van WCA Sport uit Ameide over zijn sportcentrum. “Wij zijn aan het onderzoeken of we naar buiten kunnen. Mogelijk willen we onze apparaten dan breder beschikbaar stellen.” Jonny wil hierover in overleg met de gemeente om te kijken naar de mogelijkheden.

Weinig opzeggingen

Bij de sportcentra hebben in de afgelopen weken weinig tot geen leden hun lidmaatschap opgezegd. “Enkele leden gaven aan te willen stoppen. Ik heb hen toen benaderd en ze zijn allemaal gebleven”, vertelt Jonny Smelt van het relatief kleine sportcentrum WCA Sport in Ameide. Andere sportschoolhouders praten liever niet over opzeggingen of houden het in hun reactie bij algemene bewoordingen en percentages. Daaruit kan worden afgeleid dat in de meeste gevallen 10 tot maximaal 20 procent van de leden hun lidmaatschap heeft opgezegd in de coronatijd.

De sportscholen zijn in de afgelopen weken ook heel verschillend omgegaan met de kosten voor het lidmaatschap. Bij Club You in Alblasserdam hoefden de leden even helemaal niets te betalen. Martin Knikker van Physique gaf zijn klanten de mogelijkheid om het sportcentrum te steunen, het lidmaatschap te bevriezen of de kosten op 50 procent te zetten. Martin: “Voorlopig kan ik het redelijk uitzingen. Ik ga 1 september waarschijnlijk wel halen, maar zal dan wel weer op nul beginnen.”