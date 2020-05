Molenlanden verleent 96.000 euro noodsteun aan de Molenhopper

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden draagt voor 96.000 euro bij aan het omzetverlies dat taxivervoerder Juijn in de maanden maart, april en mei geleden heeft als gevolg van de coronacrisis.

Juijn uit Zaltbommel voert het collectief vraagafhankelijk Wmo-vervoer uit voor de gemeenten Gorinchem, Vijfheerenlanden en Molenlanden. Vanwege de coronacrisis is de vraag naar dit vervoer sinds half maart 2020 drastisch afgenomen. Dit leidt tot een fors omzetverlies bij Juijn. De vervoerder heeft de gemeenten gevraagd om in aanmerking te komen voor compensatie van dit omzetverlies.

De VNG adviseert gemeenten dringend om 80% van de reguliere, publiek gefinancierde omzet aan vervoerders te compenseren. De colleges van de AV-gemeenten hebben daarop besloten deze richtlijn te volgen en voor de maanden maart, april en mei 2020 maximaal 80% van de omzet als voorschot uit te betalen. “Daarmee zorgen we ervoor dat Juijn niet omvalt, waarmee het Wmo-vervoer in onze regio, ook ná de coronacrisis, vooralsnog gegarandeerd is”, zo redeneert de gemeente Molenlanden.

Aangezien er voor de Molenhopper in de begroting een budget van 545.906 euro is gereserveerd, leidt dit niet tot financiële gevolgen voor Molenlanden. Na afloop van deze steunperiode zal door Juijn een controleverklaring worden opgesteld waarmee kan worden aangetoond of en in welke mate Juijn aanspraak heeft kunnen maken op andere regelingen. Mocht dat het geval zijn, dan zullen door het regiobureau AV de voorschotten geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd om te voorkomen dat er stapeling plaatsvindt.

Eerder hebben de colleges van de AV-gemeenten al besloten om een vergelijkbare regeling te treffen voor het leerlingenvervoer.