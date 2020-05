Zwaantje op de rug van zijn moeder in de vliet in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Jasper Verhaar heeft in de afgelopen week bijgaande foto’s genomen van een zwaan met haar kuikens. Een van de zwaantjes had duidelijk geen zin in zwemmen en was bij zijn moeder op haar rug geklommen.

Jasper maakte de foto’s in de vliet in Nieuwpoort, tegenover het oude politiebureau, bij de brug naar de Vuurkruidstraat.