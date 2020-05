Molenlanden haalt 321.000 euro energiesubsidie binnen

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden heeft een energiesubsidie van 321.000 euro van het Rijk ontvangen.

Met dat bedrag kunnen inwoners van Molenlanden geholpen worden bij kleine energiebesparende maatregelingen in hun woningen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips of het plaatsen van Led-lampen, enzovoorts. Huurders vallen buiten de doelgroep van de regeling.

Het Rijk heeft 87 miljoen euro beschikbaar gesteld. De projecten dienen in 2020 en 2021 uitgevoerd te worden. Ook de gemeente Molenlanden had een projectaanvraag ingediend voor een bedrag van 321.000 euro. Het Rijk heeft de aanvraag volledig gehonoreerd.

De gemeente heeft subsidie aangevraagd voor de uitgifte van cadeaubonnen voor kleinschalige energiebesparende maatregelen (totaal 4.500 stuks; 45 euro per cadeaubon, per huishouden kan maximaal één keer gebruik worden gemaakt van deze actie). Daarnaast komt er geld vrij voor adviesgesprekken met vrijwillige wooncoaches van het Nieuwe Wonen, kunnen er nu collectieve inkoopacties voor glas, spouwmuur- en vloerisolatie gedaan worden, kan de gemeente energiemarkten organiseren en energiebesparende maatregelen begeleiden.

In de week van 25 mei laat de gemeente bij alle particuliere woningeigenaren in de gemeente een flyer met daarin het aanbod van de cadeaubon voor de kleinschalige energiebesparende maatregelen bezorgen. Omdat er 4.500 cadeaubonnen beschikbaar zijn, moeten deze worden aangevraagd en na toekenning van een unieke code kan de bon worden verzilverd via een webshop van het Regionaal Energieloket. Vanwege de coronamaatregelen kon het voornemen om ook de lokale bouwmarkten te betrekken bij de actie geen doorgang vinden.

Nu de coronamaatregelen worden versoepeld, wil de gemeente met lokale bouwmarkten opnieuw hun bijdrage aan energiebesparingsacties voor de inwoners bespreken. Hierbij gaat het om acties die na de zomervakantie worden georganiseerd.