Bijna helft ‘hoogspanningswoningen’ aangekocht door Molenlanden

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden heeft 20 van de 43 woningen onder hoogspanningsmasten aangekocht via de uitkoopregeling die door het Rijk is ingesteld.

Er zijn nog geen woningen van woningstichting Lek en Waard Wonen (negen stuks) onder hoogspanningsmasten aangekocht. Op dit moment hebben vijf huurders aangegeven bereid te zijn om te verhuizen en één wordt inmiddels tijdelijk verhuurd. Huurders die dat willen, kunnen in hun huis blijven wonen.

Woningeigenaren hebben nog tot 1 juli 2021 de mogelijkheid om hun woning aan te bieden in het kader van de uitkoopregeling hoogspanning.

Het gemeentebestuur van Molenlanden wil zo snel mogelijk duidelijkheid scheppen over de toekomstige bestemming van de door de gemeente aangekochte woningen. De gemeente wil in ieder geval de woonbestemming verwijderen. De belangenvereniging die is opgericht naar aanleiding van de uitkoopregeling is het niet eens met de keuze om de woonbestemming te verwijderen.

De uitkoopregeling heeft vooral betrekking op woningen in Nieuw-Lekkerland. Er zijn twee hoogspanningsverbindingen die over Nieuw-Lekkerland lopen: een westelijke verbinding over de Marslaan/Venuslaan (Krimpen-Crayestein) en een oostelijke (Krimpen-Geertruidenberg).

Beheerder Tennet heeft plannen voor een opwaardering van de oostelijke hoogspanningsverbinding over Nieuw-Lekkerland. Na de opwaardering zal de capaciteit gelijk zijn aan de westelijke verbinding over de Marslaan en Venuslaan. Het college van de toenmalige gemeente Molenwaard heeft in 2017 al haar zorgen geuit richting Tennet in verband met het samenvallen van deze opwaardering met de uitkoopregeling hoogspanning.

In februari dit jaar heeft de gemeente Tennet per brief verzocht om compensatie maatregelen te nemen om de impact op Nieuw-Lekkerland van de hoogspanningsmasten te beperken. Als optie is hier ook genoemd om de magneetveldzone over de Marslaan en Venuslaan te beperken.

Naast deze optie zijn andere meer ingrijpende maatregelen verzocht, zoals het ondergronds brengen of het plaatsen van een ander type masten. Gelet op de kosten en de baten is het beperken van de westelijke magneetveldzone vermoedelijk de meest realistische.

De gemeente heeft nog geen reactie van Tennet op de brief ontvangen.