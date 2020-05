Renovatie molens loopt vertraging op door coronacrisis

KINDERDIJK • De renovaties aan twee molens in Kinderdijk loopt vertraging op, mede als gevolg van de coronacrisis.

Dat meldt de gemeente Molenlanden in reactie op vragen van de drie partijen. Er bestond bij de molenaars en bij de drie genoemde politieke partijen in de raad van Molenlanden onzekerheid over het onderhoud van de molens van Kinderdijk.

Zij hadden signalen opgevangen vanuit molenaars en molenbewoners dat onderhoudswerkzaamheden en reeds geplande renovatiewerkzaamheden waren gestaakt als gevolg van de coronacrisis. Ook maakten ze zich zorgen over twee molens die niet bewoond zijn.

De gemeente Molenlanden heeft hierover navraag gedaan bij de Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk (SWEK). Een van de twee leegstaande molens moet gerenoveerd worden. Omdat dit een rijksmonument is, moet dit proces zeer zorgvuldig doorlopen worden. Omdat ook de toekomstige bewoner woonwensen heeft, duurt het iets langer voordat deze verbouwing gereed is.

De tweede molen is onverwacht vorig jaar beschikbaar gekomen. Momenteel wordt deze molen tijdelijk door twee vrijwillige molenaars bemalen en het molenerf onderhouden. De plannen van de

SWEK zijn om eerst de molen bouwhistorisch en bouwkundig te laten onderzoeken. Vervolgens zal dan eerst de molen bouwkundig in orde gebracht worden en daarna het weer woonbaar laten worden. De molen is nu zeer gedateerd. Voor al deze plannen dient nog naar de benodigde middelen gezocht te worden om deze te kunnen bekostigen.

De gemeente benadrukt overigens dat de financiële situatie van de SWEK op orde is, maar “dat we niet kunnen weten hoe verstrekkende gevolgen in de tijd gaan zijn.” De coronacrisis is door de SWEK in haar brief van 6 april aan de beoogde huurder van één van de leegstaande molens als reden genoemd waarom de renovatie is vertraagd. In die brief wordt aangegeven dat alle niet direct noodzakelijk groot onderhoud, renovaties en verbouwingen opgeschort zijn.

Daarnaast heeft de SWEK aangegeven een krediet aan te willen vragen bij de overheid om al deze projecten toch uit te kunnen voeren nu ze dit jaar niet gefinancierd kunnen worden uit de inkomsten van de bezoekers.

De gemeente Molenlanden gaat ervan uit dat de SWEK zich als goed huisvader gedraagt en de belangen van de huurders en de molens goed behartigt. “Naar onze mening betekent dit dat de huurders van de molens op een vergelijkbare professionele en moderne wijze worden behandeld als huurders van een ‘normale’ woningbouwcorporatie, een vergelijkbare huurbescherming genieten en vergelijkbare rechten en plichten hebben”, aldus de gemeente Molenlanden in een reactie op de vragen van Doe Mee, ChristenUnie en SGP.

Overigens is het onderhoudsniveau van de molens volgens de gemeente de laatste jaren sterk verbeterd dankzij de inkomsten uit het toerisme.