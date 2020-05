Boer Willem van Boer zoekt Vrouw blikt terug op deelname: 'Ik ben een naïeve goeieling'

HEI- EN BOEICOP • De vrijgezelle boer Willem van Hemert uit Hei- en Boeicop stapte vorig jaar in het diepe door mee te doen aan het televisieprogramma Boer zoekt Vrouw van KRO-NCRV. Met succes: het leverde hem met Rineke een levensgezellin op.

Puur, openhartig, of zoals hij zichzelf omschrijft, proper; dat is boer Willem. "Het was voor mij een hele stap om me in te schrijven voor Boer zoekt Vrouw", blikt hij terug. "Een jaar of vijf geleden krabde ik me eens achter de oren. Er is meer dan alleen werken op de boerderij, zei ik tegen mezelf. Het leek me leuk om iemand naast me te hebben. Maar ja, dat was niet makkelijk. Als boer kom je niet veel van het erf af. Ik werk daarnaast in het groen, maar ook daar kom je weinig meisjes tegen."

Het zorgde er mede voor dat hij de stap naar Boer zoekt Vrouw zette. De intake verliep goed. "Ik wist eigenlijk wel zeker dat ik erin zou komen. Ze zoeken allerlei soorten boeren en ik ben één van de weinigen die nog aan weidemelken doet en met een melkkar het land in gaat. Ik ben een aparte eend in de bijt. Vooraf had ik het trouwens wel met mijn moeder overlegd. Voor haar hadden al die camera's op het erf niet gehouden, maar ze gunde mij deze kans."

Voorgevoel

Zijn voorgevoel kwam uit: boer Willem was één van de tien boeren die in de voorronde zaten van het populaire programma. Met zes brieven haalde hij het 'hoofdprogramma' niet. "Ik ga liever één op één met iemand in gesprek. Daarom vond ik het ook niet erg dat ik niet op tv gevolgd zou worden. Zo'n logeerweek, dat is toch heel lastig? Hoe geef je iedere vrouw dezelfde aandacht? Ik vond dit veel prettiger."

Via de site van Boer zoekt Vrouw waren verschillende dates van Willem, die met bijna alle briefschrijfsters uitging, te volgen. Met Rineke klikte het vanaf het begin. Voorzichtig aan begon er wat moois te groeien, tot de inwoonster van Apeldoorn er in december een streep door zette. "Dat was zeker even een domper. Er was toen niemand van de zes over. Wel waren er buiten de uitzending nog andere reacties gekomen, dus daar wilde ik me op gaan richten. Maar in februari, na de bruiloft van een schoolgenoot, belde Rineke me op. Ze wilde het toch weer opstarten. En vanaf toen liep het allemaal wat sneller, omdat we elkaar kenden, en hebben we verkering gekregen."

Het volledige interview staat deze week in Het Kontakt.