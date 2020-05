Raad Molenlanden zoekt naar draagvlak voor energiemaatregelen: 'Voorkom verrommeling door molens'

MOLENLANDEN • De concept Regionale Energiestrategie Alblasserwaard geeft de gemeenteraad van Molenlanden huiswerk, zoveel werd dinsdagavond wel duidelijk tijdens de eerste bespreking van de notitie. De raad vroeg aandacht voor draagvlak onder de bevolking, voor de menselijke maat. De discussie zal worden voortgezet in de raadsvergadering van dinsdag 26 mei.

De energiestrategie is een uitvloeisel van het Klimaatakkoord. "We zijn zeer kritisch op het proces", liet Philomeen Breddels duidelijk blijken. Haar fractie vindt de inzet te hoog en pleit voor een langzamere start. "Zodat we ook rekening kunnen houden met kernenergie ('niet ondenkbaar') en andere innovaties."

Breddels is niet blij met het aantal kleine windmolens dat is voorzien op boerenerven, tot wel 300. "Waarom zoveel, terwijl de effectieve bijdrage laag is?"

Zuur

Mario de Lijster (DoeMee!) pleitte net als enkele andere raadsleden voor voldoende draagvlak onder de inwoners. "En voorkom verrommeling door windmolens", luidde zijn waarschuwing. "Waak ervoor dat niet alle zuur op één plek wordt gevoeld."

Terughoudend

Voor wat betreft de grote windturbines mag het van Progressief Molenlanden wel wat minder ambitieus. "Met plaatsing hiervan moeten we zeer terughoudend zijn, want ze zijn van grote invloed op de woonomgeving", aldus Paul Verschoor.

Over de hoogte van 130 meter zei Ad van Rees (CDA): "We moeten er goed over nadenken of dat past in ons gebied."

Landschappelijke inpassing

Jan Lock (SGP) vroeg onder meer om oog voor alternatieven en om aandacht voor de menselijke maat, terwijl Leo Timmer (CU) het accent op de landschappelijke inpassing legde. "Dat nemen alle betrokkenen ter harte", reageerde wethouder Teunis Jacob Slob.

Slob was het met het CDA eens dat er huiswerk ligt op het vlak van de kleine windmolens. "Beleidsmatig lopen we nu nog tegen beperkingen aan."

Volgens de wethouder wordt voortdurend gekeken naar innovaties. "Maar daar heb je doorgaans wel stroom voor nodig..."