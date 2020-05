Herinneringsbordje aan Belgisch oorlogsslachtoffer Henri Dierckx op begraafplaats Goudriaan

GOUDRIAAN • De Gemeente Molenlanden plaatste dinsdag een herinneringsbordje aan oorlogsslachtoffer Henri Dierckx uit België bij de oorlogsgraven op de begraafplaats in Goudriaan.

75 jaar geleden verloor Henri Dierckx , één van de Belgische bevrijders, het leven bij een ongeluk met een brencarrier, een klein rupsvoertuig, in Goudriaan. Met hulp van Jan Vleugels, die de archieven in Brussel heeft doorgespit, is na 75 jaar bekend wie die onbekende soldaat was. Hij heeft ook de eerste contacten gelegd met Rene Dierckx, een zoon van Henri Dierckx. Tot 1961 lag Henri Dierckx in Goudriaan begraven en hij is toen herbegraven op het Belgische Ereveld in Willemstad.