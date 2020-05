Berend Buddingh’ zegt na 35 jaar PvdA-lidmaatschap op: ‘Heel treurig’

MOLENLANDEN • Raadslid Berend Buddingh’ van Doe Mee Molenlanden heeft deze week na 35 jaar zijn lidmaatschap van de Partij van de Arbeid opgezegd.

“Niet omdat het niet mijn partij is, niet omdat ik het niet zie zitten in Lodewijk Asscher, maar vanwege een verschil van mening over afdracht als raadslid. Die gaat natuurlijk naar Doe Mee! Daarvoor zit ik in raad. Niet voor PvdA. Treurig”, twitterde Buddingh' enkele dagen geleden.

De kwestie speelt sinds de oprichting van Doe Mee Molenlanden en dan met name sinds zijn start als raadslid voor die partij. Dat was begin 2019. De PvdA van de toenmalige gemeenten Giessenlanden en Molenwaard werkten samen met Gemeentebelangen Liesveld en richtten met elkaar Doe Mee Molenlanden op.

Acceptgiro

“Ik kreeg toen vanuit de landelijke PvdA de felicitaties bij onze start in Molenlanden”, blikt Buddingh terug. “Maar even later kreeg ik ook een acceptgiro dat ik als raadslid mijn afdracht moest doen aan de PvdA.”

Sommige politieke partijen vragen van hun raadsleden dat ze een deel van de vergoede die ze krijgen als raadslid, afstaan aan de landelijke partij. Dat geld wordt gebruikt voor de ondersteuning die vanuit het landelijk bureau wordt gegeven aan de plaatselijke partijen.

“Maar ik zit voor Doe Mee in de raad”, vervolgt Berend. “Niet voor de PvdA. We hebben bij Doe Mee Molenlanden afgesproken dat we een deel van de vergoeding afdragen aan de partij. Doe Mee dus. Dat geld moet niet naar de PvdA gaan.”

Principiële zaak

Het was voor Berend Buddingh een principiële zaak. Maar dat was het voor de PvdA ook. De acceptgiro’s bleven komen, vergezeld van aanmaningen en uiteindelijk klopte een incassobureau bij Buddingh' aan de deur. Toen was de maat vol en zegde hij zijn lidmaatschap voor de PvdA op.

“Ik heb diverse malen gevraagd om maatwerk te leveren voor mij, maar zij vonden de regels belangrijker. Ze hoefden volgens mij niet bang te zijn voor een precedentwerking, want er zijn niet veel lokale partijen die op deze manier voortkomen uit de PvdA.”

Opnieuw begonnen

Berend Buddingh is de enige binnen Doe Mee Molenlanden bij wie dit zo gegaan is. “Toen ik met Doe Mee begon, was ik een aantal jaren niet meer politiek actief geweest voor de PvdA. Ik begon eigenlijk opnieuw en ben op persoonlijke titel mee gaan doen aan het oprichtingsproces van Doe Mee Molenlanden. Voor anderen binnen de partij lag dat anders. Ruud van Rijn en Ruud den Haak bijvoorbeeld. Zij stapten via het raadslidmaatschap van de PvdA over naar Doe Mee en zijn gewoon blijven afdragen aan de PvdA. Ik begrijp dat wel, dan doe je daar niet zo moeilijk over.”

“Of ik te principieel ben? Dat weet ik niet. Ik vind dat ze gewoon deze geste naar me hadden moeten doen. Ik heb zelfs mijn contributie in het afgelopen jaar verhoogd als compensatie voor de afdracht die ik niet gedaan heb. Maar het heeft niet mogen baten. De regels zijn belangrijker. Het is zuur om na 35 jaar afscheid te moeten nemen van een partij die ik een warm hart toedraag. Heel treurig!”