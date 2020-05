Digitale sportquiz in Molenlanden met topsporters in hoofdrol

MOLENLANDEN • GIGA Molenlanden organiseert op vrijdag 15 mei een digitale sportquiz voor iedereen uit Molenlanden die van sport houdt.

Vanwege de coronamaatregelen moesten sportverenigingen hun sportdeuren en -velden gesloten houden. Veel leden zitten nog altijd thuis en moeten hun club lange tijd missen. Daar moet verandering in komen volgens de verenigingsondersteuner van GIGA Molenlanden.

"We hebben samen met veel bekende (oud)topsporters de Vitaal Verenigen Sportquiz ontwikkeld. Vrijdag 15 mei is het zover en wordt de sportkennis van sportend Molenlanden op de proef gesteld", vertelt Ike Korevaar van GIGA Molenlanden.

"Het geduld van de mensen wordt behoorlijk op de proef gesteld in deze tijd. Sporten verbindt, maar juist nu mogen we elkaar niet opzoeken of samen sporten bij de club", vertelt Ike. De Vitaal Verenigen Sportquiz brengt daar verandering in. "Met de sportquiz hopen we de leden van verenigingen betrokken te houden bij hun club en het 'winelement' een beetje terug te brengen".

Bekende (oud)sporters

De quiz bestaat uit veel sportvragen in het thema Olympische Spelen. De vragen in de quiz worden gesteld door bekende (oud)topsporters zoals, Nouchka Fontijn, Pol van Boekel, Danny Post en Demi Schuurs. Iedereen kan online meedoen met de quiz via Kahoot. En er zijn prijzen te winnen, zowel voor de club als voor de leden zelf.

Meedoen

Wie mag zich de beste sportkenner van gemeente Molenlanden noemen? Daar komen we op vrijdag 15 mei achter. Belangstellenden kunnen starten met de quiz vanaf 19:30 tot 19:45 uur. De quiz sluit om 20:30 uur. Ga voor meer informatie en hoe mee te doen naar de website van GIGA Molenlanden: www.gigamolenlanden.nl. Daar staat een teaser met oud-profwielrenner Gert Jakobs, die zijn medewerking verleent aan de sportquiz.