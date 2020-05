Nettie de Jong uit Arkel viert 92e verjaardag en Moederdag met de hele Peperhof

ARKEL • Haar 92e verjaardag werd er één met een extra feestelijk randje; de hele Peperhof in Arkel was uitgenodigd voor het feest van Nettie de Jong.

Zondag 10 mei werd de geboren en getogen Arkelse Nettie de Jong-van Buuren 92 jaar. Ze staat midden in het leven en woont zelfstandig in De Peperhof. Nu was het ook nog eens Moederdag en dat wilden haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen niet zomaar voorbij laten gaan.

Daarom werd de gehele Peperhof uitgenodigd voor deze bijzondere verjaar/Moederdag. Iedereen werd verrast met een roos, gebak en bonbons. Nettie werd vanaf ieders eigen balkon toegezongen onder begeleiding van een draaiorgel, dat nog een uurtje bleef spelen. Vanuit een hoogwerker konden diegenen die dat wilden Nettie vanaf 1,5 meter feliciteren.