Lek en Waard Wonen verhoogt huren met 2,6 procent

REGIO • Lek en Waard Wonen voert per 1 juli voor bijna alle sociale huurwoningen een huurverhoging door die gelijk is aan het inflatiepercentage van 2,6%.

Huurders die door omstandigheden in financiële problemen komen, kunnen zich melden bij Lek en Waard Wonen. 'In overleg met de huurder wordt dan gekeken of maatwerk zoals huurbevriezing of huurverlaging mogelijk is of dat er een betalingsregeling kan worden overeengekomen', meldt de coöperatie.