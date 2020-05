regio • Op het moment verkeert heel de wereld in een vreemde situatie. Ook voor ondernemers en ZZP'ers is het momenteel niet makkelijk. Er is een grote kans dat je inkomen misloopt door de coronacrisis, terwijl het ook nog eens allemaal vaag en onduidelijk is. Zo is het nog maar de vraag wanneer je bedrijf mogelijk weer aan de slag mag. Bovendien zijn de gevolgen van de huidige crisis nog niet bekend, wat extra zorgen kan creëren bij de ondernemers.

ZZP boekhouder

Om het jezelf wat eenvoudiger te maken tijdens deze zware tijden kun je een ZZP boekhouder inhuren. Dit is de specialist voor de administratie van de ZZP'er, waarbij de persoonlijke begeleiding van belang is. Het bedrijf biedt je een vaste jaarprijs en een vast contactpersoon. Je kunt hierbij kiezen uit meerdere pakketten, waar bij het ZZP-basis pakket het goedkoopst is. Dit kost per maand minimaal 50 euro en is geschikt voor de kleine zelfstandige zonder personeel. Dit is niet het enige pakket, je kunt namelijk ook nog kiezen voor de ZZP All-in en de ZZP Extra.

Boekhouding aanleveren

Bij de ZZP boekhouder kun je natuurlijk ook online boekhouding aanleveren. Dit zal onder meer bestaan uit de algemene informatie over het bedrijf. Daarnaast zul je ook de bankafschriften met bijbehorende facturen en administratie moeten geven aan de dienst. Natuurlijk zal de ZZP-boekhouder ook de aanslagen, aangiften en correspondentie met de Belastingdienst nodig hebben. Ditzelfde geldt ook voor de facturen die nog niet betaald of ontvangen zijn. Bovendien zul je de contant betaalde bonnen moeten aanleveren, waarbij het kasboek ook nog mogelijk nodig kan zijn.

Jaarrekening opstellen

De ZZP boekhouder kan de ZZP'ers tevens helpen bij andere administratieve werkzaamheden. Hierbij kun je denken aan het opstellen van een jaarrekening. Hiervoor zul je een uurtarief van 60 euro exclusief BTW moeten betalen aan het bedrijf. Zo'n jaarrekening moet opgesteld worden door ondernemers die een rechtsvorm hebben met rechtspersoonlijkheid. Hierbij gaat het om de besloten vennootschap, naamloze vennootschap, stichting, vereniging en coöperatie/onderlinge waarborgmaatschappij. Een ZZP'er hoeft het dus niet noodzakelijk te doen, maar je moet wel een balans en een winst- en verliesrekening opstellen.