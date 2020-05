Marriage Course gaat online in de Alblasserwaard

REGIO • Hart voor de Waard organiseert vanaf eind mei een online Marriage Course.

Door de bijzondere situatie in verband met corona, kan dit niet met een heerlijk diner dat verzorgd wordt door Hart voor de Waard en is het samenkomen in groepen wat lastiger.

De online versie van de cursus kan ook goed zorgen voor een periode van samen genieten van tijd voor elkaar. De cursus bestaat uit zeven avonden die je thuis via de computer kunt volgen. Elke avond duurt ongeveer twee uur, waarvan je de helft filmclips bekijkt en de andere helft met elkaar in gesprek bent.

“Om optimaal van de avonden te kunnen genieten is het leuk om er echt iets speciaals van te maken”, vertellen de organisatoren van Hart voor de Waard. “Zorg voor een ontspannen sfeer met kaarsjes, iets lekkers te eten en te drinken. Breng jonge kinderen naar bed en stuur pubers naar hun kamer, zodat jullie echt tijd hebben voor elkaar.”

De Marriage Course is in Engeland ontwikkeld en draait in meer dan 120 landen. De cursus is geschikt voor stellen die samenwonen, net getrouwd zijn of al vele jaren samen zijn. Je kunt de cursus volgen wanneer jullie gelukkig zijn samen, maar ook als jullie een moeilijke tijd doormaken. In elke relatie is er ruimte om te groeien en om in elkaar te investeren. Gun jezelf en je partner deze kans en meld je aan. De cursus start op 29 mei en is live te volgen op vrijdagavond, vanaf 20:00 uur. “Is dit voor jullie praktisch niet haalbaar, neem dan contact met ons op, dan kijken we wat een geschikt alternatief is”, meldt Hart voor de Waard. De kosten voor de cursus bedragen 25 euro per stel. Hiervoor krijg je de twee werkboeken die je nodig hebt voor de cursus thuisbezorgd.

Aanmelden kan via: www.marriagecourse.nl (locatie Goudriaan). Neem contact op met Marieke Bor (06-33834727) als er nog vragen zijn.