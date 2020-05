Eind goed, al goed voor boer Willem: tóch verkering met Rineke

HEI- EN BOEICOP • In de laatste aflevering van de webserie van Boer Zoekt Vrouw was het 'uit' tussen de Heicopse boer Willem en Rineke. Maar tijdens de reünie-uitzending van zondagavond bleek: eind goed, al goed! Rineke bleef toch kriebels voor Willem houden en maakte dat, met succes, aan hem kenbaar.

In de periode december-februari zette Rineke de prille relatie stop. Maar de gevoelens bleven, waarna ze toch weer contact opnam met Willem.

Boer Willem: "Qua karakter verschillen we niet veel van elkaar. We zijn allebei christelijk en op de meeste gebieden lijken we veel op elkaar." Willem noemt de Apeldoornse een knappe vrouw. Ze zei 'ja' toen Willem haar verkering vroeg. "Ik snap nog steeds niet waarom hoor...", lacht de Heicopper.

Hoe zie je het voor je?, vraagt Yvon Jasper aan Rineke. "Misschien over drie jaar trouwen, maar niet gelijk."