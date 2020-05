Bever knaagt aan beschoeiing wilgentakken in Giessenburg

GIESSENBURG • De bever rukt verder op in de Alblasserwaard; zo werd een exemplaar met een wildcamera vastgelegd aan de rand van de Giessen in Giessenburg.

Dat gebeurde op een stukje land dat het eigendom is van de familie De Bruin. Een deel hiervan is via een natuurlijke beschoeiing van wilgentakken afgeschermd van de Giessen. De afgelopen maand is deze beschoeiing vernield en ook nieuwe takken zijn volledig afgeknaagd.

Het vermoeden was dat dit het werk is van één of meerdere bevers. Er is door Jan Leen van der Vlies op het landje een wildcamera opgehangen en dat leverde beeldmateriaal op van de 'dader': een bever.