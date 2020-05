Nieuw-Lekkerland krijgt een eigen Monopoly-spel

NIEUW-LEKKERLAND • Mr. Monopoly gaf vrijdag het startsein voor de ontwikkeling van Monopoly Nieuw-Lekkerland.

Met een zwart pak, een hoge hoed en een grote snor bracht het bekende Monopoly-mannetje vrijdag een speciaal bezoek aan Nieuw-Lekkerland. PLUS Van der Wal wil in samenwerking met Identity Games de inwoners van Nieuw-Lekkerland betrekken in de ontwikkeling van het spel.

De bekende elementen van het Monopoly spel worden aangepast naar de stijl van Nieuw-Lekkerland. Dit is bijvoorbeeld terug te zien op de speldoos, het bord en de Kans- en Algemeen Fondskaarten. Belangstellenden kunnen via de Facebookpagina 'Monopoly Nieuw-Lekkerland' suggesties aandragen van straten en pleinen die in het spel terug moeten komen.

Multimiljonair in Nieuw-Lekkerland

Monopoly is een van de bekendste en best verkochte bordspellen ter wereld. Identity Games International is de exclusieve licentiehouder van op maat gemaakte edities van dit tijdloze spel voor de hele familie. Elk jaar brengen zij een beperkt aantal speciale uitgaven op de markt, voor zowel steden en dorpen als bedrijven.

Inmiddels bestaan er in de Benelux ruim 100 steden en dorpen met een eigen variant van het Monopolyspel. Monopoly Nieuw-Lekkerland zal in het najaar verkrijgbaar zijn bij PLUS Van der Wal en zal in een gelimiteerde oplage worden geproduceerd.