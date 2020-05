Avonturenboerderij Molenwaard gaat op 15 mei weer open

GROOT-AMMERS • Avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers opent op vrijdag 15 mei weer de deuren. Vrijdag kwam er groen licht vanuit de gemeente en de veiligheidsregio.

Het park zal op 15 mei eerst opengaan voor de abonnementhouders; de trouwe bezoekers krijgen als eerste de kans om de jonge dieren en nieuwe activiteiten te bewonderen. Ook heeft het park in de weken dat het dicht was een flinke opknapbeurt gekregen. Vanaf 16 mei 2020 zijn alle bezoekers welkom.

Wel is het verplicht vooraf te reserveren en kaarten online te kopen; het is niet meer mogelijk om dit te doen aan de kassa van het park. Op deze manier wil het park zorgen voor een absolute controle op de bezoekersstromen.

Aanpassingen

Op het park zijn er veel aanpassingen gedaan aan de horeca, wachtrijen en routes. Ook zijn er aanpassingen gemaakt in de shows en meet & greets. 'Je kunt nog met Fien en Teun op de foto, maar op afstand en de shows worden opgevoerd door slechts één acteur en voor een beperkt publiek verdeeld over het open veld', meldt de Avonturenboerderij in een persbericht.

Met alle aanpassingen voldoet de Avonturenboerderij aan de voorschriften en garandeert het park een veilig bezoek. "Wij zijn ongelofelijk blij dat we open mogen. Het werd nu echt spannend. Tien weken dicht is een enorme financiële strop, maar met dit goede nieuws kunnen we weer gaan bouwen", aldus Michael van Hoorne, eigenaar van het park.

"We hebben op een geweldige manier samengewerkt met de gemeente en de veiligheidsregio. Ondanks dat de situatie complex is, deed iedereen zijn best om het voor elkaar te krijgen. Dat alles op één voorwaarde: het moet veilig zijn. En dat is het", vervolgt van Hoorne.

Ruimer geopend

Avonturenboerderij Molenwaard bestaat nu net twee jaar en won twee keer een ANWB-award voor het Leukste Uitje van Zuid-Holland. Het park is ruimer geopend om meer spreiding van bezoekers te realiseren. Vanaf 15 mei is het park zeven dagen per week geopend van 09:30 uur tot 18:00 uur. Het achterpark is open van 10:00 uur tot 16:30 uur.

Kaarten zijn online verkrijgbaar op www.Avonturenboerderij.nl. Reserveren kan vanaf dinsdag 12 mei; dit geldt ook voor actietickets, vrijkaarten en abonnementhouders.