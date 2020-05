Scholen en kinderopvang moeten lastige puzzel leggen

REGIO • Nu de scholen weer beginnen, lukt het niet altijd om lestijden en kinderopvang in de regio zo op elkaar af te stemmen dat ouders weer hele dagen kunnen werken.

Veel ouders halen opgelucht adem: ze hoeven niet langer juf of meester van hun eigen kind(eren) te zijn. Toch is het voor een aantal ouders nog puzzelen; een aantal scholen in de regio biedt in verband met de coronamaatregelen een lesprogramma van halve dagen, terwijl de kinderopvang aansluit op reguliere lesdagen.

Halve dagen

Onder andere de Prins Florisschool, het Integraal Kindcentrum Beatrix en de Prins Constantijnschool in Papendrecht gaan halve dagen lesgeven. Wim Dunsbergen, lid van het college van bestuur van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs Papendrecht Sliedrecht (VCOPS): “Alle scholen van onze vereniging gaan halve dagen lesgeven. De reden is dat het voor de instructie goed is als kinderen veel contactomenten op school hebben, les op afstand is dan niet meer nodig. Als je een hele dag lesgeeft is het lastig om alleen de kernvakken aan te bieden, daar ligt de focus nu op. Dit is op schoolniveau besloten en de medezeggenschapsraden hebben ermee ingestemd.”

Uitdaging

Rogier Vegter, directeur van kinderopvangorganisatie Wasko begrijpt dat het voor scholen een uitdaging is om in deze tijden van corona de juiste keuzes te maken. Wel zegt hij: “Het is voor ons niet mogelijk om eerder te starten. We sluiten aan op normale schooltijden. Eerder hebben we geen medewerkers, zij hebben overdag andere verplichtingen. Daarom is ons verzoek, net als dat van de overheid: zorg voor hele dagen school.”

Noodopvang

Naast de opvang van de ‘eigen’ kinderen, verleent Wasko noodopvang. Vegter: “Dat doen scholen onder schooltijden, direct na schooltijd neemt de kinderopvang dat over. Dat is ook voor kinderen die normaal niet naar ons komen maar bijvoorbeeld naar een grootouder gaan. Of waar de quarantaine om wat voor reden dan ook zo’n grote impact op het gezin heeft dat het beter is dat kinderen naar ons komen.”

Puzzel

Wasko heeft zelf ruim vijftig locaties in de Alblasserwaard en werkt samen met meer dan zestig scholen in dit gebied. “De puzzel is voor ons onmogelijk te leggen als we niet vasthouden aan het protocol van de overheid. Met ouders en scholen hebben we afgesproken: we vangen de kinderen op de normale bso-tijden op, op de dag dat zij naar school gaan, maar alleen als dit aansluit op de schooltijd. In geval van alleen les in de ochtend, mag er volgens het overheidsprotocol aan deze kinderen geen bso worden aangeboden in de middag, omdat dit voor extra vervoersbewegingen zorgt.”

Logistiek

Vegter vervolgt: “De overheid heeft een heel duidelijke richtlijn opgesteld met het verzoek aan scholen en de kinderopvang om die te hanteren vanaf 11 mei. Er zijn protocollen opgesteld door de ministeries, in nauwe samenwerking met de po-raad (voor primair onderwijs, red.) en de branchevereniging kinderopvang. De hoofdlijn is: scholen gaan hele dagen open, tenzij zij heel gegronde redenen hebben waarom dat niet zou kunnen. Dat is om drie redenen: het aantal vervoersbewegingen zo klein mogelijk houden, het voor ouders logistiek mogelijk maken en voor een zo goed mogelijke aansluiting met de kinderopvang.”

Halve dagen

Bij O2A5 (een samenwerkingsverband van openbare scholen in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden) gaan 23 van de 25 scholen hele dagen open. De twee scholen van O2A5 die kiezen voor halve dagen doen dat vanwege een leerlingenpopulatie voor wie hele dagen thuiszijn niet wenselijk is.

Samen regelen

In de meeste gevallen weten scholen en de kinderopvang het met elkaar goed te regelen. Vijf van de zes scholen van Karakter, de Vereniging voor Scholen met de Bijbel Alblasserwaard, gaan hele dagen open. Bestuurder Corné Egas: “De halve klas krijgt de ene dag les, andere helft de andere dag. Dat is het rooster tot 1 juni. Maar De Schakel in Nieuw-Lekkerland had al eerder een planning gemaakt voor halve dagen. De directeur heeft het kunnen regelen met de kinderopvang. Het ging om vier kinderen die daarvan gebruik maken.”

Continurooster

Len de Pater van PCPO TriVia, met scholen in onder andere Nieuwland, Lexmond en Meerkerk: “Bij ons gaan scholen hele dagen open. Het enige wat een uitdaging is voor bso’s: een flink deel van onze zeventien scholen kiest voor een continurooster, wat ze normaal niet hebben. Dit om het halen en brengen zoveel mogelijk te beperken. Zij zijn straks tot 14.00 of 14.15 uur open. We hebben contact gehad met de kinderopvang en gezegd: probeer er in onderling overleg uit te komen.”

Het lukt

De Pater: “We snappen dat een bso niet kan zeggen: breng de kinderen maar een uur eerder. Want dat kost geld en extra personele inzet. Wij hebben gezegd: bekijk wat mogelijk is. Eventueel moet je kinderen op school opvangen als het niet op de bso kan. Of wij kunnen voor een uur een medewerker vanuit school ter beschikking stellen. Wat ik tot op heden hoor is dat het lukt.”

De scholen van TriVia vragen ook ouders om mee te werken. “We vragen hen of ze andere mogelijkheden zien voor de opvang van hun kinderen. Lukt het niet, dan zorgen wij voor een oplossing in de richtingen die ik net noemde.”

Online spreekuren

IKC Nokkenwiel en IKC Palet in Alblasserdam handhaven hun continurooster. De scholen vallen onder de SOBA. Bestuurder Aat van Genderen: "Wij nemen dit soort beslissingen in samenwerking met Wasko. Wij hebben veel begrip voor de keuze voor het hanteren van ons normale rooster, in combinatie met kinderopvang, ook gezien de richtlijnen van RIVM en GGD. We splitsen de klassen, die krijgen verspreid over de week les. Kinderen krijgen ook werk voor thuis mee. Naast de lessen in de klas zijn er online spreekuren voor ouders, zorgmedewerkers en leerlingen, voor vragen over bijvoorbeeld huiswerk."

Niet naar school

De scholen van de SOBA houden er rekening mee dat een klein aantal leerlingen nog niet naar school zal komen. "Omdat ouders bezorgd zijn over de veiligheid. Het gaat om 15 à 20 kinderen."

Onderlinge band

"Op onze scholen is iedereen is er heel blij mee dat les in de klas weer kan", aldus Van Genderen. " Er zijn wel zorgen over de veiligheid, maar de wil om de kinderen weer te kunnen zien overheerst. Het is fantastisch om te zien hoe het met elkaar wordt opgepakt. De onderlinge band tussen collega’s is alleen maar versterkt. We staan allemaal voor hetzelfde doel: doorgaan met goed onderwijs, achterstanden voorkomen."