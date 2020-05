Aantal meldingen van inwoners met corona stijgt in Vijfheerenlanden en West Betuwe

VIJFHEERENLANDEN/ WEST BETUWE • Uit de cijfers die het RIVM vrijdag over het coronavirus publiceerde blijkt dat in de gemeente Vijfheerenlanden het aantal meldingen van mensen met corona is toegenomen. Ook is het aantal ziekenhuisopnames met één gestegen. De cijfers van de gemeente West Betuwe zijn al dagen redelijk stabiel.

Volgens de nieuwste RIVM cijfers blijkt dat er tot nu toe 32 inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn met het COVID-19 virus, dat is één persoon meer dan woensdag werd gemeld. Inmiddels zijn er in de gemeente Vijfheerenlanden 237 meldingen van mensen die coronaklachten hebben (gehad), woensdag waren dat er 221. 36 inwoners zijn inmiddels aan de gevolgen van het virus overleden, dat aantal is al dagen hetzelfde gebleven.

Van de gemeente West Betuwe liggen volgens de meest recente cijfers 42 inwoners in het ziekenhuis met corona, ook dat aantal is al dagen stabiel. Er zijn 171 meldingen (een stijging van vijf personen ten opzicht van woensdag) en 25 inwoners zijn aan de gevolgen van COVID-19 overleden.

Landelijk zijn er in Nederland woensdag 35 nieuwe patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn, in totaal bedraagt het aantal ziekenhuisopnames in Nederland tot nu toe 11.227.

Er zijn vrijdag 71 personen als overleden gemeld, het totaal aantal sterfgevallen als gevolg van corona komt daarmee op 5.359.

Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 42.093 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Meer informatie: www.rivm.nl.