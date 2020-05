Directeur theater De Willem: ‘Dit is niet rendabel’

PAPENDRECHT • De directie van theater De Willem in Papendrecht noemt het besluit dertig mensen toe te staan in theaterzalen een ‘onverstandige keuze’.

“Dit is niet rendabel”, zegt directeur Erik Groeneweg. “Wij hebben maar één zaal. Als je het personeel van die dertig personen moet aftrekken, blijft ongeveer twintig man publiek over. Dit is een heel onverstandige keuze, je hebt er niks aan. Dit gaat de sector alleen maar geld kosten.”

Geen vetpot

Het Papendrechtse theater zou, rekening houdend met de 1,5 meter afstand, 140 mensen kunnen ontvangen in een zaal met 530 stoelen. “Dat is al geen vetpot.”

Vergaderen

Een optreden voor twintig mensen, dat gaat De Willem niet doen. “Een vergadering, dat kan, of een klein congres met streaming-mogelijkheden. Rotaryclubs kunnen bij ons vergaderen met 1,5 meter tussenruimte. Maar een voorstelling met een artiest, techniek, het opbouwen gedurende een hele dag, ik denk niet dat we dat snel gaan doen.”

Kindervoorstelling

Groeneweg hoopt dat het plan om in juli weer honderd mensen toe te staan doorgaat. “Dan kun je kleinschalige dingen doen, een kindervoorstelling bijvoorbeeld of een optreden van lokaal talent.”

Afbellen

Of het theater de coronacrisis gaat overleven is afhankelijk van het verloop in het komende halfjaar. “Als alle voorstellingen op een later moment gespeeld kunnen worden, valt het verlies misschien mee. Maar als die allemaal niet door zouden gaan, kost het ons tienduizenden euro’s. Alle dagen vanaf 12 maart zijn we kwijt; verenigingen die onze zaal wilden huren moesten afzeggen. Voor de uitverkochte voorstelling van Fred van Leer op 12 maart heb ik zo’n vijfhonderd man moeten afbellen. ”

Geen stuiver

De overheid trok 130 miljoen uit voor de culturele sector. “Dat geld gaat vooral naar bijvoorbeeld het Concertgebouw, het Stedelijk Museum en het Rijksmuseum. En naar theaters die veel gesubsidieerd aanbod doen. Kunstmin in Dordrecht krijgt wel iets uit die pot, wij geen stuiver. Wij zijn vooral afhankelijk van de gemeente, en van wat we zelf verdienen.”

Ingewikkeld

De Willem heeft al veel kaarten verkocht voor voorstellingen die nog op de planning staan. “Als die niet doorgaan of mensen hun geld gaan terugvragen, dan gaan we flink de boot in. En als we in september open mogen voor 150 man, dan moet ik bij onze uitverkochte voorstellingen 350 mensen teleurstellen. Dat wordt ingewikkeld. In ieder geval ben ik dan die 350 kaarten kwijt.”

Onzekerheid

Het vervelendst vindt Groeneweg de onzekerheid. “Je probeert te plannen, maar spelregels veranderen elke week.”

Ondanks alles blijft Groeneweg positief gestemd. “Het komt op termijn heus wel weer goed. Ik heb de hoop dat de gemeente snapt: als je het theater sluit, dan ben je op de bibliotheek na de laatste culturele voorziening kwijt. Het zou eeuwig zonde zijn als we ten onder gaan. Maar de sector bedenkt op den duur wel iets.”