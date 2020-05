Burgemeester Segers overhandigt beren aan hulpburgemeesters

MOLENLANDEN • Op donderdag 7 mei overhandigde burgemeester Theo Segers beren aan drie Molenlandse kinderen: Niels en Sanne Roest en Ronald Stam uit Nieuw-Lekkerland. Zij kregen de beren omdat ze gehoor hadden gegeven aan de oproep van de burgemeester om eenzame of zieke mensen te verrassen.

Begin april schreef de burgemeester een brief aan alle kinderen in Molenlanden. Daarin vroeg hij of de kinderen 'hulpburgemeester' wilden zijn op zijn verjaardag, 9 april. Hij riep de kinderen op om iets moois, leuks of lekkers te maken en dit aan de voordeur te hangen bij mensen die ziek of eenzaam zijn. Wie een foto maakte van zijn of haar verrassing, maakte kans om een beer te verdienen.

Verdiend

Burgemeester Segers ging zelf op pad om de beren te overhandigen. Op gepaste afstand uiteraard. Hij vertelt: "Wat ontzettend leuk om, na de lintjesregen, nu ook kleinere inwoners van Molenlanden op afstand te ontmoeten. De kinderen hebben ontzettend hun best gedaan om andere mensen blij te maken. Ze hebben zelf woordzoekers gemaakt, geknutseld en lekkere dingen gebakken. Samen hebben ze heel veel mensen verrast. De beren zijn dik verdiend."

Veel reacties

Naast de winnaars hebben veel andere kinderen gehoor gegeven aan de oproep van de burgemeester. Ze maakten mooie en vaak lekkere dingen, lieve brieven en tekeningen. Via mail en whatsapp kwamen rond de 80 reacties binnen. Burgemeester Segers vertelde eerder op de gemeentepagina al trots te zijn dat zo veel Molenlandse kinderen 'hulp burgemeester' wilden zijn en gaf alle 'hulpburgemeesters' een groot compliment: "Top gedaan!"